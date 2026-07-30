Un jaguar que sobrevivió a incendios forestales de Brasil en 2020 es captado cazando a un caimán.

Seis años después de ser rescatado gravemente herido durante los incendios que devastaron el Pantanal, Brasil, el jaguar Ousado ha vuelto a captar la atención. El macho, que se convirtió en símbolo de la recuperación de la fauna afectada por el fuego, fue filmado el pasado sábado 25 de julio durante una exitosa cacería de un caimán en la región de Porto Jofre, en Poconé. Las imágenes muestran al felino zambulléndose en el río antes de sorprender a su presa, un comportamiento que, según los guías que han monitoreado la especie durante años, es poco común entre los jaguares de la región.

Las imágenes fueron captadas por el guía naturalista Rodrigo Menezes durante una excursión con turistas en Corixo da Ilha. En el video, se ve a Ousado cruzando tranquilamente el río, llevando una pequeña rama atada a su cola. Poco después, desaparece bajo el agua y reaparece atacando a un caimán que se encontraba cerca de la orilla. Tras someter a su presa, sube a la orilla y desaparece entre los árboles.

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This is OUSADO… And his story is remarkable. In 2020, during the devastating wildfires that swept across the Pantanal, he suffered severe burns to his paws. He was rescued, treated, and eventually released back into the wild wearing a GPS… pic.twitter.com/5X4aE3fHPy — Animal Arts 😻🇺🇸🇬🇧🇬🇧🇺🇸 (@MurariRaj20) July 12, 2026

La historia de Ousado cobró notoriedad en 2020, cuando fue hallado con graves quemaduras en las patas durante los incendios que asolaron grandes extensiones del Pantanal en Mato Grosso. Rescatado del Parque Estatal Encontro das Águas, el animal recibió aproximadamente 36 días de tratamiento veterinario con terapias para curar las lesiones antes de ser devuelto al mismo lugar donde fue encontrado. El caso se convirtió en uno de los principales símbolos de la tragedia ambiental que azotó el bioma ese año.

Tras su liberación, Ousado recibió un collar de rastreo GPS para monitorear su adaptación a la vida salvaje. Se suponía que el dispositivo se desprendería automáticamente después de un tiempo, pero permaneció en el animal, convirtiéndose en uno de sus rasgos más distintivos y permitiendo que investigadores, guías y turistas lo siguieran identificando a lo largo de los años. El monitoreo demostró que rápidamente retomó la caza y recorrió grandes áreas del Pantanal tras su regreso a la naturaleza.

Desde entonces, el felino ha aparecido en numerosas grabaciones en la naturaleza, incluyendo imágenes junto a una hembra y escenas que muestran su recuperación física. Según Rodrigo Menezes, Ousado desarrolló una técnica particular para capturar presas, utilizando el buceo para sorprender a caimanes y capibaras. Entre los guías e investigadores que monitorean la especie en la región, existe la hipótesis de que este comportamiento podría estar relacionado con las secuelas de los incendios forestales.

Este es Ousado, un jaguar de Brasil famoso por su singular estilo de caza, que consiste en emboscar a los caimanes desde las orillas de los ríos. pic.twitter.com/ja0C3kIwGe — Rafael Garcia (@BuildAfterWork) July 7, 2026

Al compartir el video en redes sociales, Menezes destacó la transformación del animal desde su rescate. "Ousado fue rescatado de los incendios de 2020, gravemente herido y quemado, pesando solo 75 kg... ¡hoy está sano y ha adquirido esta singular técnica de caza!", escribió.

La recuperación de Ousado se considera uno de los casos más exitosos entre los rescates de fauna silvestre realizados durante los incendios históricos de 2020. Mientras que otros animales rescatados no pudieron regresar a la naturaleza debido a las secuelas, este macho sí pudo volver a su hábitat.

O Globo/GDA