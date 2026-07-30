“Por qué no te morís de una vez”: detienen a un enfermero de un geriátrico argentino por agredir a una anciana

Un empleado de un geriátrico en Mar del Plata, a cargo de la atención y cuidado de los internados, fue denunciado por maltratar y lesionar a una mujer mayor. Sus agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad del lugar. El hombre, de 37 años de edad, fue aprehendido por la policía, pero la Justicia lo liberó mientras avanza la investigación judicial por el delito de lesiones leves.

El agresor, identificado como Nicolás Cichero según fuentes de la investigación, se desempeña como enfermero en el establecimiento denominado David.

El caso salió a la luz cuando la encargada de turno advirtió que una de las víctimas se quejaba de que tenía dolores. Al escucharla, se acercó, corroboró las lastimaduras y recurrió a las cámaras de seguridad del establecimiento. Fotografías posteriores incorporadas a la pesquisa permiten observar que la mujer exhibía escoriaciones en el rostro, específicamente en torno a la boca, que los investigadores atribuyeron al maltrato físico del empleado.

El enfermero recuperó su libertad horas más tarde. Foto: policía bonaerense.

Las pruebas en las cámaras de seguridad del geriátrico

Las secuencias permiten ver cómo, mientras el enfermero alimentaba a dos residentes de manera simultánea, una de ellas se resiste a abrir la boca. Ante esta situación, el agresor la obliga a comer a la fuerza y le pega con una cuchara en los labios. Cuando la víctima intenta defenderse con un brazo, Cichero la zamarrea y la traslada en su silla de ruedas hacia el dormitorio.

#MDQ Maltratos en un geriátrico: la investigación pasó a la UFI N° 7



La causa por el presunto maltrato a una residente de un geriátrico avanzó en la Justicia y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, luego de las primeras medidas impulsadas por la Oficina de… pic.twitter.com/HGOQiCwI6f — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 30, 2026

El ataque continuó fuera del comedor. En la cámara de seguridad instalada en esa otra habitación, el registro audiovisual documentó cómo el acusado mueve a la interna con violencia para acostarla. Durante ese tramo, le repite: “Por qué no te morís de una vez, hija de puta”. El expediente consigna que “Morite” es la expresión que más le reitera mientras la desviste, le quita las zapatillas y la acuesta en la cama.

VIDEO Nicolás Gastón Cuchero, empleado de una residencia geriátrica de Mar del Plata, fue grabado insultando y deseando la muerte de una anciana que lloraba LO DESPIDIERON pic.twitter.com/ogXWliNAKF — minutouno (@minutounocom) July 29, 2026

Según pudo saber La Nación, un grupo de personas fue en la tarde del pasado miércoles hasta el domicilio del empleado acusado con intenciones de tomar justicia por mano propia. Se encontraron con su madre, quien les explicó que no tenía contacto con su hijo desde el día anterior.

Posible inhabilitación o clausura del establecimiento

Al mismo tiempo, se revisaba la condición de funcionamiento de esta residencia geriátrica con sus correspondientes habilitaciones, que requieren una instancia municipal y otra de alcance provincial. No se descarta que, frente a eventuales incumplimientos que van más allá de este caso de agresión, se pueda aplicar algún tipo de inhabilitación o clausura.

Por Darío Palavecino para La Nación/GDA