Impactantes imágenes del temporal con vientos de más de 100 km/h que dejó cinco muertos en Brasil

Cinco personas murieron en incidentes generados por las fuertes ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora que provocaron caos en Rio de Janeiro y en zonas del estado de São Paulo, con cortes eléctricos. Hubo derrumbes, caídas de árboles e interrupciones en el transporte público, marítimo y aéreo, informaron fuentes oficiales.

Los fuertes vientos, asociados al avance de un frente frío, comenzaron a causar estragos la noche del martes en el estado de Rio Grande do Sul y este miércoles alcanzaron los estados de São Paulo y Rio de Janeiro, donde hubo daños en infraestructuras y apagones. En São Paulo, la región más industrializada y poblada del país, un hombre murió en la ciudad portuaria de Santos tras la caída de un árbol, motivo por el cual otro falleció en el municipio de Sorocaba mientras conducía. En la turística São Sebastião, en el litoral norte paulista, un pescador perdió la vida al naufragar durante el temporal, según medios locales.

Las ráfagas, que en ocasiones llegaron a superar los 120 kilómetros por hora, obligaron además a suspender temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, así como el transporte marítimo de pasajeros.

En Rio de Janeiro, el vendaval ocasionó cortes de electricidad en distintos barrios de la capital fluminense, además de interrumpir parcialmente el funcionamiento del metro y del aeropuerto de Santos Dumont.

Un motociclista pasa junto a un árbol caído en una calle afectada por un corte de energía después de fuertes ráfagas de viento asociadas con la llegada de un frente frío en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de julio de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Las ráfagas registradas en el aeropuerto internacional de Galeão, de hasta 74,1 kilómetros por hora, obligaron a desviar cuatro vuelos a otros aeropuertos y varias de sus operaciones sufrieron retrasos.

Los bomberos informaron que dos personas murieron tras el colapso de un muro en el turístico barrio carioca de Santa Teresa, y que un pescador está desaparecido en la localidad costera de Tarituba. Las ráfagas se produjeron en medio de un día caluroso y soleado.

🚨 IMAGENS FORTES - Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da queda de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio, na tarde desta quarta-feira (29) durante uma forte ventania com rajadas de mais de 100 km/h. Duas pessoas morreram no desabamento, que também… pic.twitter.com/uZuZYg0Lsi — g1 (@g1) July 29, 2026

Caída de árboles, rescates de personas y derrumbes

El Cuerpo de Bomberos de Río informó que había atendido hasta la tarde 30 incidentes por caída de árboles, 26 rescates de personas y cuatro derrumbes relacionados con el vendaval, mientras que las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, los fuertes vientos dejaron cinco heridos y obligaron a evacuar a 149 personas, según la Defensa Civil, tras causar daños en viviendas e infraestructuras durante la noche del martes.

Un trabajador municipal repara líneas eléctricas después de fuertes ráfagas de viento asociadas con la llegada de un frente frío en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de julio de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

El sistema de alerta meteorológica de Rio de Janeiro advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora entre este miércoles y el jueves debido al avance del frente frío por el litoral fluminense.

Por su parte, el Gobierno de São Paulo mantiene activo su gabinete de crisis para seguir la evolución del frente frío, que se prolongará hasta este jueves.

Rio de Janeiro - Três pessoas ficaram presas em um andaime no condomínio Barra Bali, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, durante a forte ventania que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (29).



A estrutura foi arremessada em direção aos prédios pela força dos… pic.twitter.com/nqQkYtUVAD — g1 (@g1) July 29, 2026

Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, lo que puede aumentar el riesgo de inundaciones.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el viernes se intensificará una corriente de vientos en los primeros kilómetros de la atmósfera que transporta calor y humedad hacia el centro y el sur de Sudamérica, lo que favorecerá nuevas ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora en todos los estados de la región sur de Brasil.

Rio de Janeiro - Uma enorme caixa d'água caiu do topo de um prédio do Bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante o vendaval que atingiu a Região Metropolitana do Rio nesta quarta-feira (29).



Imagens feitas de dois ângulos mostram que duas caixas balançaram com… pic.twitter.com/LDM49s5Hhz — g1 (@g1) July 29, 2026

Videos en redes sociales mostraban a bañistas huyendo en masa de las playas de Copacabana e Ipanema mientras el viento levantaba arena y arrastraba sombrillas y reposeras.

Un trabajador municipal corta un árbol caído en una calle residencial después de fuertes ráfagas de viento asociadas con la llegada de un frente frío en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de julio de 2026. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

FUERTE VIENTO EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL 🇧🇷



Vientos de más de 100 km/h, reportan 2 muertes y caos en Río de Janeiro, Brazil

Julio 29 de 2026

Vía @ClauAker pic.twitter.com/sK18sB78FJ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 30, 2026

EFE y AFP