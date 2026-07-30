Fuerte temporal azota Río de Janeiro y el sur de Brasil; se espera que el viernes se incrementen los vientos

El sur de Brasil y la ciudad de Río de Janeiro se vieron afectados por fuentes vientos, que superaron los 100 k/h. El temporal dejó al menos tres muertos y varios heridos y decenas de evacuados en los estados de San Pablo y Rio Grande. La tempestad provocó la noche del martes daños diversos en Rio Grande.

Ayer miércoles, los efectos se empezaron a sentir en San Pablo. Las fuertes rachas de viento obligaron, además, a suspender de manera temporal las operaciones en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, y el transporte marítimo de pasajeros.

Al menos tres personas fallecieron en la costa y en el interior de San Pablo a consecuencia de los fuertes vientos. Los fuertes vientos que azotaron San Pablo lo que obligó a suspender dos aterrizajes y cuatro despegues en el aeropuerto de Congonhas. Según la concesionaria Aena, también fue necesario reprogramar los horarios de otras 15 rutas.

Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, el viernes se espera que se intensifique la corriente de vientos intensos. La llegada de un frente frío a la costa sureste de Brasil afectó también a Río de Janeiro ayer miércoles por la tarde.

Además del cambio en las condiciones meteorológicas, la ciudad sufrió fuertes vientos, cortes de luz en varios barrios e interrupciones en el transporte público. El metro, el tren, el tranvía y los transbordadores estuvieron paralizados.

En el aeropuerto Santos Dumont se produjo un corte de energía alrededor de las 16:40. El Centro de Operaciones informó de fuertes vientos en el aeropuerto de Galeão, donde cuatro vuelos fueron desviados debido a las condiciones meteorológicas adversas. El puente Río-Niterói funcionaba con un sistema de tráfico intermitente. Con información de EFE y OGlobo/GDA