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Tornado deja siete heridos y graves daños en Rio Grande do Sul tras el paso de una supercélula

El tornado se originó por una supercélula, una tormenta intensa que presenta una corriente de aire en rotación en su interior. Afectó las ciudades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

El País
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29/07/2026, 11:45
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Tornado registrado en Río Grande do Sul.
Tornado registrado en Río Grande do Sul.
Foto: captura de pantalla.

Un tornado azotó este martes la región noreste de Rio Grande do Sul y dejó personas heridas, daños "severos" en residencias e innumerables árboles tirados. El fenómeno fue registrado en las ciudades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

Según las autoridades municipales, se movilizaron equipos del Cuerpo de Bomberos, del Departamento de Salud Municipal (con ambulancias) y de la Defensa Civil Municipal para brindar atención y asistencia a las víctimas en las zonas afectadas. El Departamento de Obras Públicas también se movilizó para despejar caminos y retirar árboles caídos, con el fin de restablecer el acceso a las comunidades rurales.

En el municipio de Giruá, uno de los más afectados, tres personas resultaron heridas. Por otra parte, en Sete de Setembro, se registraron otras cuatro personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital.

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¿Cómo se originó el tornado?

De acuerdo a lo explicado por el departamento de Defensa Civil de Rio Grande do Sul, el tornado estuvo asociado a una supercélula, un tipo de tormenta intensa que presenta una corriente de aire en rotación en su interior y puede generar tornados, granizo y ráfagas muy fuertes. Horas antes, se había emitido una alerta por la posibilidad de que se registraran fenómenos severos en varias regiones del estado brasileño.

Para formarse, una supercélula depende de una combinación de una atmósfera muy inestable, una gran cantidad de humedad disponible y una fuerte cizalladura del viento, es decir, cambios en la velocidad y dirección del viento con la altitud. De esta manera, la corriente ascendente adquiere rotación y la tormenta se intensifica.

Desde el organismo también habían advertido que "podrían acumularse 150 milímetros de precipitación en 24 horas".

Con información de OGlobo/GDA

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