Crimen en Manga: dos menores de edad detenidos por el homicidio del motociclista durante una rapiña

El Ministerio del Interior informó la detención de dos adolescentes, de 15 y 16 años, como presuntos participantes del homicidio de un joven de 18 años asesinado en el barrio Manga durante una rapiña.

La detención de los implicados se concretó tras una serie de allanamientos ejecutados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN). Los elementos probatorios reunidos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Adolescentes de 3.er Turno, a cargo del Dr. Iglesias.

El crimen ocurrió el pasado martes 20 de octubre de 2026, cerca de las 21:00 horas, en el cruce de la avenida Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, en el barrio Manga, cuando un joven de 18 años recibió un disparo durante lo que se investiga como una rapiña de la moto en la que se desplazaba.

Las primeras indagatorias del caso permitieron determinar que la moto robada al joven fallecido fue trasladada hacia otro sector de la zona de Manga, donde los sospechosos la incendiaron con el objetivo de ocultar pruebas e impedir el rastreo del vehículo, de acuerdo con el comunicado oficial.

La investigación policial y la detención de los sospechosos

El comunicado del Ministerio del Interior detalla que una serie de allanamientos vinculados al homicidio derivaron en la captura efectiva de dos jóvenes menores de edad de 15 y 16 años.

Desde la Fiscalía de Adolescentes se dispuso que los dos adolescentes permanezcan detenidos y sean conducidos a la brevedad por intermedio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA).