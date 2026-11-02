Persecución policial en ruta 102: detuvieron a dos personas tras operativo con un helicóptero de apoyo

Una persecución policial tuvo lugar por la tarde de este lunes en la ruta 102, en el departamento del Montevideo. El procedimiento fue realizado por varias dependencias de la fuerza y resultó con la detención de dos personas.

Según informó el Ministerio del Interior, efectivos del equipo de Aguila 3 perteneciente a la Dirección Nacional de Aviación Policial se encontraba patrullando la zona cuando posteriormente constatan la presencia de una moto marca Yumbo de color negro que había sido robada hace poco tiempo. El vehículo se trasladaba por Coronel Raíz hacia la ruta Perimetral.

Allí, las autoridades comenzaron a seguirlos hasta que en determinado momento, ambos sospechosos se bajan del vehículo y continúan la fuga en una moto distinta.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

Momentos mas tarde, ingresaron a pie a un descampado, donde efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detiene a los dos involucrados. Uno de ellos, de 19 años, no tiene antecedentes. El otro detenido tiene 20 años de edad y cuenta con antecedentes por receptación y violación de domicilio. Además, también se incautaron las dos motos involucradas en la persecución.

El Ministerio del Interior difundió imágenes del operativo tomadas desde el helicóptero de apoyo. En el registro audiovisual se puede ver cómo ambos involucrados se trasladan en la moto robada, así como el momento en el que huyen al descampado.