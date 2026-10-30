Tres policías imputados por simulación de delito y privación de libertad tras detener a funcionario del Mides

Tras presentarse a una audiencia judicial en el marco de una investigación por presunto abuso de funciones, fueron imputados este viernes tres de cinco funcionarios policiales que a fines de junio detuvieron a una persona en situación de calle y a un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El episodio ocurrió en la Plaza de Deportes N°7 de Paso Molino (Montevideo). Según explicó en rueda de prensa Daniel Piedra, abogado defensor de cuatro de los indagados, personal de la plaza alertó al Mides por una persona que estaba en situación de calle. Cuando esa cartera “no dio respuesta”, dijo el abogado, procedieron a llamar a la Policía.

Al llegar, los efectivos habrían constatado que el indigente estaba requerido y lo detuvieron. No obstante, según testimonios, un funcionario del Mides notó que el procedimiento policial estaba desarrollándose de forma “violenta” e intentó detenerlo. Por “interponerse”, dijo Piedra, los policías involucrados también detuvieron al trabajador del Mides y lo llevaron a una comisaría.

Según pudo saber El País, la Fiscalía entiende que la manifestación del funcionario en contra de la detención era legítima, y que los policías simularon un delito de entorpecimiento para detenerlo ilegítimamente. De forma concomitante, lo privaron de su libertad.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Por su parte, la defensa entiende que la Policía "actuó conforme a derecho como lo hace comúnmente, en contraposición a la Fiscalía, y esperaremos un proceso, un juicio y debatiremos en la etapa oportuna la inocencia delos defendidos”, declaró el abogado.

La Justicia formalizó a tres de ellos por los delitos de privación de libertad y simulación de delito, y cumplirán con medidas preventivas de fijación de domicilio por 120 días, además de no poder contactarse con la víctima.

Los otros dos policías no fueron imputados aún dado que no se alcanzó el estándar probatorio suficiente, pero quedaron sujetos a medidas limitativas -también de fijación de domicilio y no acercamiento a la víctima- mientras continúan las indagaciones de la Fiscalía.