Divulgan video que muestra cómo fue el siniestro entre un taxi y un ómnibus en Cordón

Un video divulgado en las últimas horas en redes sociales y que corresponde a una cámara de seguridad ubicada en la calle Minas muestra cómo fue el siniestro del pasado sábado entre un taxi y un ómnibus en la esquina con Colonia, en Cordón, justo al lado de la Plaza de los Treinta y Tres, popularmente conocida como la Plaza de los Bomberos.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Facebook Causa Abierta. Allí puede verse que el taxi, que circulaba por Minas, cruzó con luz roja la esquina con Colonia, por donde circulaba el ómnibus. Tras el impacto, el semáforo se rompió y quedó tintineando.

Quién había cruzado con luz roja era la principal incógnita del siniestro. Información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País señala que ambos conductores, tanto el del ómnibus como el del taxi, resultaron politraumatizados. Por este motivo "debieron ser trasladados al Banco de Seguros del Estado".

El ómnibus iba con pasajeros a bordo y nueve resultaron lesionados, siete de ellos requirieron traslados a distintos sanatorios.

Taxi y ómnibus involucrados en siniestro de tránsito en la esquina de Colonia y Minas este sábado 31 de octubre de 2026. Foto: cedida a El País

Evaluación de daños edilicios y peritaje

En esa zona trabajaron efectivos de la Policía y de Bomberos, que participaron en tareas de rescate para liberar al conductor del ómnibus, que impactó de frente contra la fachada de un colegio privado. Esa fachada sufrió daños, pero se realizó una evaluación técnica que descartó riesgos estructurales.

Taxi y ómnibus involucrados en siniestro de tránsito en la esquina de Colonia y Minas este sábado 31 de octubre de 2026. Foto: cedida a El País

Se realizaron espirometrías a ambos conductores y las dos resultaron negativas, lo que indica que no habían bebido alcohol.

La Fiscalía de Flagrancia de 13.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y el relevamiento de cámaras de videovigilancia y testigos para determinar responsabilidades en este siniestro.