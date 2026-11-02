Incendio en un predio de UCOT en Sayago: se prendieron fuego ocho ómnibus y cuatro camiones

Un incendio se desató en la noche del domingo en un predio de la empresa UCOT ubicado en Bulevar Batlle y Ordóñez y Eugenio Garzón, en Sayago. Afectó a varios ómnibus y camiones pero nadie resultó lesionado, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Fue sobre las 21:40 que se registró el incendio y, al arribo de los bomberos, "se constató fuego generalizado en un total de 12 vehículos pesados, de los cuales ocho correspondían a ómnibus fuera de servicio, sin matrículas, y cuatro a camiones de reparto pertenecientes a la empresa DAC", dice el comunicado.

En el lugar trabajaron dotaciones de la Unidad Operativa Belvedere, con apoyo de la Unidad Operativa Casavalle y camiones cisterna. "Los vehículos estaban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por una distancia inferior a un metro", añade la información oficial, que indica que los bomberos "desplegaron múltiples puntos de ataque desde ambos laterales, logrando, tras aproximadamente tres horas de arduo trabajo, la extinción total del incendio y evitando su propagación hacia otras unidades".

"No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente", destacó la Dirección Nacional de Bomberos, que aclaró que la determinación de las causas y el origen del incendio ya está bajo averiguaciones del Departamento de Investigación de Siniestros.