Incendio en un predio de UCOT en Sayago: se prendieron fuego ocho ómnibus y cuatro camiones
Todos los vehículos estaban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por una distancia inferior a un metro, según la Dirección Nacional de Bomberos, que aclara que el fuego ya se extinguió.
Un incendio se desató en la noche del domingo en un predio de la empresa UCOT ubicado en Bulevar Batlle y Ordóñez y Eugenio Garzón, en Sayago. Afectó a varios ómnibus y camiones pero nadie resultó lesionado, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.
Fue sobre las 21:40 que se registró el incendio y, al arribo de los bomberos, "se constató fuego generalizado en un total de 12 vehículos pesados, de los cuales ocho correspondían a ómnibus fuera de servicio, sin matrículas, y cuatro a camiones de reparto pertenecientes a la empresa DAC", dice el comunicado.
En el lugar trabajaron dotaciones de la Unidad Operativa Belvedere, con apoyo de la Unidad Operativa Casavalle y camiones cisterna. "Los vehículos estaban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por una distancia inferior a un metro", añade la información oficial, que indica que los bomberos "desplegaron múltiples puntos de ataque desde ambos laterales, logrando, tras aproximadamente tres horas de arduo trabajo, la extinción total del incendio y evitando su propagación hacia otras unidades".
"No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente", destacó la Dirección Nacional de Bomberos, que aclaró que la determinación de las causas y el origen del incendio ya está bajo averiguaciones del Departamento de Investigación de Siniestros.
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