Incendio en el ex Cine Rex de la ciudad de Mercedes: dos pisos colapsaron a causa de las llamas

Las instalaciones del ex Cine Rex, ubicado en la ciudad de Mercedes, Soriano, sufrieron un fuerte incendio que terminó en el colapso de gran parte de la estructura, según informaron medios locales y confirmó El País con voceros de Bomberos.

El incendio ocurrió este miércoles 14 de octubre, cerca de las 00:10. El local, ubicado en la calle Eusebio Giménez, N.° 792, entre Ituzaingó y General Artigas, tiene aproximadamente 20 metros de frente y 50 de fondo, y se encuentra actualmente en desuso.

La estructura de la segunda y tercera planta del antiguo cine colapsó luego de comenzado el incendio. Por precaución, debido a la presencia de humo, se evacuó a 30 personas alojadas en el Hotel Brisas del Hum, lindero al edificio afectado.

Incendio en el ex Cine Rex en Mercedes. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

Según informó Bomberos, el incendio se encuentra controlado y el personal sigue trabajando en las últimas tareas para terminar de forma definitiva con el fuego. Por el momento, no se han registrado víctimas.

"No descartamos la intencionalidad"

Facundo Correa, jefe de Bomberos de Fray Bentos, explicó que trabajó personal de su departamento y de la ciudad de Mercedes en la escena, ya que se trató de un operativo complejo. "Las tareas fueron bastante complicadas por la carga de fuego que teníamos en el lugar y el colapso estructural, que hizo que el foco quedara debajo de los escombros", explicó en diálogo con Subrayado (Canal 10).

"Estamos todavía en tareas de enfriamiento. Estamos esperando personal de IDS, de Bomberos, para realizar las pericias correspondientes", agregó. Correa explicó que, si bien el cine estaba en desuso, el edificio solía ser ocupado por personas en situación de calle. Por ahora, Bomberos no descarta que se haya tratado de un incendio provocado de forma intencional.

También se abrió una investigación para determinar la causa y el origen del incendio, que se encuentra a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.