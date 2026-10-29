Encuentran un desarmadero ilegal en el Marconi utilizado para descartar vehículos de todo tipo

La Policía de Montevideo desplegó un operativo este jueves en el barrio Marconi, y en su transcurso, encontró un desarmadero ilegal utilizado para descartar vehículos de todo tipo.

El espacio está en un pasaje a la altura de la calle Nogueira y Juan Acosta. Trabaja allí la Brigada de Delitos Automotores para realizar las pericias correspondientes.

También hay personal de la Intendencia de Montevideo (IMM) para limpiar el terreno de los vehículos quemados, así como de otras estructuras instaladas.

Desarmadero ilegal encontrado en el Marconi. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Según las imágenes cedidas por la Jefatura Departamental, el predio estaba cerrado por un portón hecho con chapas, y dentro -además de vehículos incendiados- habían múltiples autopartes y repuestos.

Los efectivos policiales de varias unidades como GRT, PADO y GIR pertenecientes a la Zona Operacional V, se desplegaron en horas de la mañana y continúan durante la tarde realizando controles preventivos y de identificación.

En la denominada "Operación Dominio” ya se identificaron a 35 hombres y cinco mujeres, y se encontraron 30 autos y siete motos con la ayuda de la Zona Operacional III, informó la Jefatura departamental.