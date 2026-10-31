Un hombre fue asesinado a balazos en la calle en Flor de Maroñas: Policía encontró cinco vainas en la escena

La Policía está investigando un homicidio ocurrido en la noche de este viernes en Flor de Maroñas, en la vía pública, en la esquina de Itazurubí y Manuel Acuña.

Según información divulgada por la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima es un hombre de 48 años. De momento se sabe que cerca de las 20:45 la víctima fue trasladada a un centro asistencial por efectivos policiales, donde fue asistida por personal médico.

Sin embargo, pese a la atención recibida, se constató su fallecimiento minutos más tarde, producto de dos heridas de arma de fuego.

En la escena del crimen personal policial encontró cinco vainas de calibre 9 mm. Ahora se intenta esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Ómnibus impactó contra un colegio tras chocar con un taxi y hay varios heridos

Por otro lado, un grave siniestro de tránsito ocurrió en la mañana de este sábado en Colonia y Minas, frente a la Plaza de los Treinta y Tres, popularmente conocida como "Plaza de los Bomberos". En esa zona del barrio Cordón chocaron un ómnibus y un taxi, pese al semáforo.

Información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País señala que ambos conductores, tanto el del ómnibus como el del taxi, resultaron politraumatizados. Por este motivo "debieron ser trasladados al Banco de Seguros del Estado".

El ómnibus iba con pasajeros a bordo y nueve resultaron lesionados, siete de ellos requirieron traslados a distintos sanatorios.

Taxi y ómnibus involucrados en siniestro de tránsito en la esquina de Colonia y Minas este sábado 31 de octubre de 2026. Foto: cedida a El País

En esa zona trabajaron efectivos de la Policía y de Bomberos, que participaron en tareas de rescate para liberar al conductor del ómnibus, que impactó de frente contra la fachada de un colegio privado. Esa fachada sufrió daños, pero se realizó una evaluación técnica que descartó riesgos estructurales. También fue dañado el semáforo.

Se realizaron espirometrías a ambos conductores y las dos resultaron negativas, lo que indica que no habían bebido alcohol.

De momento se sabe que el siniestro ocurrió cuando el ómnibus circulaba por Colonia cuando fue chocado por el taxi, que transitaba por Minas. No se ha informado oficialmente quién cruzó cuando tenía la luz roja.

La Fiscalía de Flagrancia de 13.º Turno dispuso la intervención de Policía Científica y el relevamiento de cámaras de videovigilancia y testigos para determinar responsabilidades en este siniestro.