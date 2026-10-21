El mapa de los homicidios en Montevideo: cuáles son las zonas con más asesinatos y en qué puntos aumentaron

El aumento de los homicidios en Montevideo durante los primeros nueve meses de 2026 tuvo una marcada concentración en el territorio. La Seccional 18, que abarca zonas de Villa García, Manga y Punta de Rieles, pasó de registrar 14 asesinatos entre enero y setiembre de 2025 a 34 en el mismo período de este año. Se trata de un incremento del 142,9%, que convirtió a esa jurisdicción en la que acumuló más víctimas en la capital. Desplazamientos de grupos delictivos y el recrudecimiento de una guerra entre bandas forman parte de la explicación que fuentes policiales dieron a El País para este fenómeno.

Los datos surgen de registros publicados por el Ministerio del Interior que permiten reconstruir la evolución de los homicidios en las 25 seccionales policiales de Montevideo. Estos muestran que 13 jurisdicciones registraron aumentos, seis tuvieron disminuciones y otras seis mantuvieron la misma cantidad de víctimas.

La Seccional 18 presentó el mayor incremento. Los 20 homicidios adicionales de esa jurisdicción equivalen a más de la mitad del aumento registrado en Montevideo, donde los asesinatos pasaron de 155 a 193 entre enero y setiembre, es decir, un 24,5% más.

La segunda mayor diferencia se produjo en la Seccional 16, que comprende los barrios Jardines del Hipódromo, Flor de Maroñas, Ituzaingó y Maroñas. Esta pasó de siete a 16 homicidios, un crecimiento del 128,6%.

Entre ambas jurisdicciones sumaron 29 asesinatos adicionales, lo que significa más de tres cuartos del incremento de la capital del país.

Tres episodios con 10 víctimas

La existencia de varios episodios con múltiples víctimas explica el aumento de los homicidios en la Seccional 18. Tres hechos ocurridos entre abril y julio concentraron diez de los 34 homicidios de esa jurisdicción.

El más grande en cuanto a número de víctimas ocurrió el 10 de julio en el barrio El Monarca, próximo a Villa García, cuando cinco personas fueron asesinadas a balazos dentro de una vivienda. Las víctimas fueron cuatro adultos y una adolescente de 14 años. Tres de ellos eran hermanos pertenecientes a la familia Suárez (oriunda de Villa Española y dedicada al tráfico de drogas). Su madre, objetivo principal del ataque, consiguió sobrevivir tras esconderse debajo de su cama.

Para los investigadores, tres hombres y un adolescente llegaron en dos motos al lugar, ingresaron a la casa y dispararon contra las personas que estaban en el interior. Este martes, Fiscalía informó que el menor recibió una medida socioeducativa de seis años de internación en el Inisa.

Otro episodio ocurrió el 10 de abril en el barrio La Chancha, próximo a Punta de Rieles. Allí, un policía asesinó con su arma de reglamento a su pareja y a los padres de ella, antes de quitarse la vida.

El tercer hecho ocurrió el 8 de junio en Manga, donde un joven de 25 años y su padrastro de 57 fueron asesinados cuando circulaban en un auto por Camino Paso de la Española y Eladio Tardáguila. Los investigadores encontraron alrededor de 30 vainas en la escena.

Según pudo saber El País con fuentes policiales, el movimiento de grupos criminales hacia los barrios del Este llevó a que otras bandas ya asentadas respondieran con ferocidad. Esto puede verse con Los Suárez de Villa Española, quienes abandonaron ese barrio tras un conflicto de décadas con Los Albín y Los Puglia (que todavía se mantiene), instalándose en El Monarca.

El intento de colocar bocas de droga o tomar las ya existentes en las inmediaciones de ese territorio, generó múltiples ataques de un grupo criminal que tiene el control de la venta de estupefacientes en esos barrios, según supo El País. Además, según aportaron, el grupo de Los Suárez se caracteriza por irrumpir en nuevos barrios directamente con métodos violentos.

Las otras zonas con más homicidios y dónde disminuyeron

Por detrás de la Seccional 18 aparece la Seccional 17, que comprende sectores de Casavalle y zonas próximas. Allí se registraron 29 homicidios, la misma cantidad que durante los primeros nueve meses de 2025. Esta jurisdicción había encabezado la lista el año pasado.

La Seccional 24, con jurisdicción sobre sectores del Cerro y Casabó, pasó de 24 a 25 víctimas.

Las tres seccionales con más homicidios —18, 17 y 24— acumularon 88 asesinatos, lo que significa que casi la mitad de los homicidios de Montevideo se concentró en tres de sus 25 jurisdicciones policiales.

Pero zonas como la Seccional 19, que comprende La Teja y Belvedere, que había registrado 16 asesinatos entre enero y setiembre de 2025, contabilizó ocho en el mismo período de este año. Entre las que mostraron mejoría, la Seccional 15 (que abarca La Unión y Malvín Norte) pasó de nueve a tres homicidios.

Los datos de Montevideo explican la totalidad del aumento nacional de homicidios. Mientras la capital registró 38 asesinatos adicionales, en el resto del país hubo uno menos. En todo Uruguay, los homicidios crecieron 13,5%, de 275 a 312.