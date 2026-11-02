Pizzería de Carrasco denuncia cinco robos en un año: "Es una zona en la que la Policía no está"

Manuel Torres, oriundo de Córdoba, gestiona la pizzería Prego junto a su familia desde hace poco más de un año. Según denuncia, el local ubicado en Carlos Federico Saez y Arocena, en el barrio de Carrasco, ha sufrido cinco robos en lo que va del 2026.

"En el verano entraron una o dos veces. Rompen alguna puerta, o rompen algún vidrio, entran arrastrando, y cuando se paran suena la alarma. Agarran de la heladera dos bebidas y salen corriendo. Es una lástima, porque realmente me sale más caro arreglar lo que rompen que lo que se llevan", explicó en diálogo con El País.

Publicación de la pizzería Prego, ubicada en Carrasco. Foto: Pizzería Prego.

No hay una hora fija para los robos: pueden ser de madrugada, cerca de las tres, o a plena luz del día, pasando las seis de la mañana. "Al lado de la pizzería hay un café que abre a las siete. Hay gente por la zona que sale a hacer deporte y demás. Ya están completamente impunes, digamos, para el ingreso", señaló.

"Cerrar todo y volvernos a Córdoba"

A Torres la situación le genera pocas ganas de seguir viviendo y trabajando en Uruguay. "Realmente estamos evaluando la posibilidad de cerrar todo y volvernos a vivir a Córdoba, porque salimos un poco de Argentina por el tema económico, social y de seguridad. Y hoy nos encontramos en Uruguay con una situación económica semejante y te digo que de seguridad está peor que allá", opinó.

La problemática de inseguridad también afecta a otros locales cercanos. "Es una zona en la que la Policía no está", aseguró, y señaló que durante la noche "no hay nadie" y "está muy oscuro". Torres también denunció que en los últimos años se han visto personas consumiendo pasta base en la zona, lo que complica la situación de inseguridad.

"Estamos bastante dolidos por la situación. Uno siendo extranjero sale a buscar soluciones, a ganarse la vida, y encontrarse en un país con lo que venías huyendo es bastante doloroso. Me pone un poco triste porque veo que la cosa no va por buen camino en el último tiempo", agregó.

El País se comunicó con la Jefatura de Montevideo para consultar por este tema, pero declinaron hacer declaraciones por el momento.