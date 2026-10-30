Hombre estafó a una mujer y le robó un rolex: lo atraparon en un cuarto de hotel con más de US$ 5.000

Un hombre de 50 años fue detenido este viernes en Montevideo luego de estafar a una anciana con la modalidad del "cuento del tío", según informó jefatura.

El caso fue investigado por personal de la Zona Operacional II. La víctima, de 70 años, denunció a la Policía que había sido víctima de una estafa y le habían robado un reloj de la marca rolex.

La investigación avanzó y los agentes allanaron una habitación de un hotel en la calle Acevedo Díaz, donde detuvieron al hombre indagado. Durante el operativo se incautaron cuatro teléfonos celulares, una tablet iPad Mini, lentes de sol, dos relojes, US$ 5.700 y $ 11.000 uruguayos.

De acuerdo a la información brindada por Jefatura de Montevideo el hombre no cuenta con antecedentes penales. Fue trasladado y quedó a disposición de Fiscalía para que preste declaración.

Justicia imputó a dueña de agencia Travel Vip por estafar a decenas de clientes

La Justicia imputó este miércoles a la dueña de la agencia de viajes Travel Vip por estafa, asociación para delinquir y desacato. Será enviada a prisión preventiva por 150 días .

La maniobra quedó al descubierto luego de que decenas de clientes denunciaron que pagaron excursiones en su totalidad o en cuotas, y luego comprobaron que los pasajes de avión u otras reservas no se emitían.

Ante los reclamos, la dueña directamente dejaba de comunicarse con los damnificados. En otros casos respondía con "dilaciones" o excusas para justificar la no emisión de las reservas, señaló la Fiscalía de Flagrancia de 8° turno a cargo de Silvia Porteiro.

Entre esos argumentos mencionaba el conflicto bélico en Medio Oriente, la falta de conformación de grupos de viajeros, problemas con los operadores turísticos en los destinos ofrecidos y dificultades para conseguir alojamiento en Europa.

En otros casos, alegaba que no había vuelos disponibles que coincidieran con el comienzo de las excursiones, o que algunos pasajeros del grupo habían solicitado modificaciones en los itinerarios que demoraban la emisión.

También justificó algunos incumplimientos mediante una supuesta reestructuración empresarial que implicaba el cambio de nombre de la agencia. Estas explicaciones derivaban en sucesivas postergaciones de los viajes y promesas de devolución del dinero que, según los denunciantes, no se concretaban.