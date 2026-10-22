Negro anunció llamado para 1.000 policías más en Montevideo: “Calles están mejor patrulladas que en período pasado”

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en las próximas semanas se lanzará un llamado para incorporar 1.000 policías más a la Jefatura de Montevideo, luego de que las últimas cifras criminales registraran un aumento de los homicidios concentrado enteramente en el área metropolitana.

El jerarca compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes y dijo luego, en conferencia de prensa, que esta suba “se da en mayor medida por el aumento de la criminalidad entre bandas”, lo cual “merece un abordaje especial”.

En ese sentido, destacó que han ingresado 1.500 funcionarios desde el inicio de la gestión, en marzo de 2025, y que otros 1.500 estarán en las calles a partir de marzo de 2027, tras la aprobación de la Rendición de Cuentas.

También manifestó que presentó un listado con “unos 35 nombres aproximadamente de líderes de bandas de narcotraficantes que han sido apresados y encarcelados en lo que va de la gestión”.

Por otro lado, brindó información sobre el informe presentado por la cartera ante el Mercosur en setiembre, que señala que organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) operaron como una “escuela criminal” para actores uruguayos.

Sin embargo, lo discutido sobre este tema fue tratado en sesión secreta. Fuentes parlamentarias de la oposición señalaron a El País que se brindaron datos como nombres de líderes narcos y detalles de algunos operativos.

En sus declaraciones públicas, el titular de Interior aseguró que, si bien se ha capturado a integrantes del PCC en operativos anteriores, no hay “evidencia de que haya una banda o una agrupación de personas que formen parte de esa banda criminal brasileña y que esté operando orgánicamente en el país”.

“Hay personas que se autodenominan como integrantes de esa organización, pero nosotros no tenemos la evidencia que confirme esa autodenominación como integrantes de la banda. Por supuesto que estamos muy atentos, porque en las cárceles uruguayas el hacinamiento carcelario lo que permite es precisamente ese trasiego de información entre los privados de libertad. Hay que estar muy atentos e investigando las posibles conexiones”, sentenció.

A su vez, Negro defendió los “operativos focalizados” para prevenir homicidios relacionados con el crimen organizado en determinadas zonas y sostuvo: “Cuando se despliegan estos operativos, hemos constatado que la baja en el número de homicidios es muy importante. Y esto no se trata de un corrimiento, porque los operativos Atenea, Dominio y Argos tienen la capacidad de movilizarse y de trasladarse de un espacio a otro del territorio, lo que posibilita que, si bajan [los homicidios] en un territorio, (puedan evitar que aumenten) en otro”.

“Son operativos que han logrado bajas muy importantes en los homicidios, en algunos casos de más de un 40%. Estamos hablando de zonas que son las que establecen los números más altos de homicidios; por lo tanto, una baja considerable en esos territorios termina repercutiendo fuertemente en los demás”, agregó.

Desde la oposición, el diputado Gabriel Gurméndez cuestionó la cantidad de policías en actividad y la comparó con la promesa de campaña del presidente Yamandú Orsi de incorporar 2.000 agentes al servicio operativo. En ese sentido, el legislador aseguró que le preguntó a Negro cuántos policías más hay en Uruguay desde el inicio del período y que el ministro respondió que 50.

Consultado al respecto durante la conferencia de prensa, Negro explicó: “En Uruguay se van de la Policía 90 efectivos por mes. Esto determina un recambio permanente y variable. Si uno hace un corte en determinada fecha, puede registrar 50, 100 o 200, depende de cuándo haga el corte. Lo importante aquí es que tenemos más policías que en el período pasado y, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado, si eso es lo que le interesa al diputado Gurméndez”.