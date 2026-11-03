La Policía detiene al principal sospechoso de asaltar un local de cobranzas con una granada

La Policía detuvo este martes a un hombre buscado por una rapiña un local de RedPagos ocurrida el viernes en Bella Italia, informó Canal 12 y confirmó El País con fuentes policiales.

Tras su detención, se le incautó una granada oxidada que habría sido utilizada durante el robo para amenazar a la cajera del local de cobranzas, del cual robó unos $600 mil.

Por otra parte, el artefacto explosivo está siendo periciado por personal del Ejército para determinar si funciona aún o no.

Personal de la Zona Operacional III de la Policía tenía identificado al autor hace días. Este martes lo localizó andando en una moto con una mujer en el barrio Flor de Maroñas. Cuando procedió a identificarlo en la calle, los dos se dieron a la fuga, lo que derivó en una persecución y la posterior detención en Luis Braile y Camino Maldonado.

Durante la rapiña del pasado viernes, el delincuente llegó en moto al local de Red Pagos de Bella Italia; dejó el vehículo encendido e ingresó al local vestido con ropa oscura y casco.

Una vez dentro, amenazó a la cajera y a las personas presentes, asegurando que tenía una granada que haría detonar si no le entregaban el dinero.

Tras apoderarse de dinero, salió del comercio, subió a la moto y escapó con rumbo desconocido.