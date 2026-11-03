Dos hombres están graves tras ser atacados a tiros cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión

Un tiroteo registrado en la tarde de este martes, afuera de un gimnasio ubicado en la ciudad de Bella Unión en el departamento de Artigas, dejó como saldo a dos personas heridas e internadas en un centro asistencial de esa localidad.

El caso ocurrió en la puerta de uno de los gimnasios más concurridos de Bella Unión, sobre las calles Pedro Acosta y Aparicio Saravia.

Hasta allí, pasadas las cuatro de la tarde, llegaron dos sujetos armados y efectuaron varios disparos contra dos personas que estaban en el interior del lugar.

La Policía local trabaja en el caso y hubo fuerte conmoción en el vecindario por lo sucedido.

Los sujetos heridos fueron subidos a dos vehículos particulares con abundante sangrado para ser trasladados hasta el centro asistencial local.

Hipótesis de la investigación

Según fuentes policiales de Artigas, consultadas por El País, se trataría de dos sicarios brasileños que llegaron al lugar y atacaron a dos personas que se encontraban en un gimnasio del centro de Bella Unión.

La primera hipótesis es que se trataría de un "ajuste de cuentas", según la información primaria que tiene la Policía. Los detenidos estarían vinculados a una banda de delincuentes.

Además, analizan un posible vínculo con el narcotráfico, indicaron los policías locales.

Uno de los agresores que disparó en el lugar fue detenido y estará a disposición de la Justicia de Bella Unión. La Policía sigue trabajando en el caso.