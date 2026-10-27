Un cuidacoches falleció en Salto tras recibir una golpiza: la Policía investiga

El pasado 12 de octubre, Juan, un conocido cuidacoches del centro de la ciudad de Salto de 36 años, fue agredido en la vía pública en el cruce de las calles Brasil y Joaquín Suárez, según pudo saber El País por fuentes policiales.

Allí, dijeron los informantes a este medio, un individuo lo golpeó con un objeto contundente, provocándole graves lesiones en el tórax. La víctima fue trasladada y asistida en el Hospital de Salto donde quedó internado.

Pero tras varios días hospitalizado, el 17 de octubre se produjo su fallecimiento, situación que fue comunicada a la Policía recién el sábado 24, según confirmó El País con fuentes de la investigación.

Emergencia del Hospital de Salto. Foto: Sergio Senisa/El País.

Investigación en curso

Desde entonces, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto junto a la Fiscalía de Turno se encuentran trabajando en el esclarecimiento de este hecho. Por ahora, se dispusieron pericias e informes médicos incluyendo el protocolo de una autopsia encargada al médico forense.

El fallecido padecía de patologías crónicas que pudieron haber incidido en el deterioro de su estado de salud, pero los investigadores no descartan que las lesiones sufridas por el golpe que recibió pudieran ser determinantes.

Aún así, la Policía espera que todo esto se desprenda de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.