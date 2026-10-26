Destacado cirujano salteño falleció y su muerte causó congoja en el ámbito político y social

En las últimas horas falleció en Montevideo, el Dr. Néstor Campos Pierri, docente Grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y profesor Ad Honorem de esa casa de estudios. Médico cirujano nacido en Salto, desarrolló gran parte de su actividad conjugando el ejercicio de la profesión médica, la docencia y la gestión en salud.

Fue uno de los principales médicos del Semm en Montevideo, y presidente del Centro Médico de Salto, la única mutualista privada del departamento. Campos fue además el primer presidente del Colegio Médico del Uruguay cuando su fundación en 2010 y tuvo una proficua labor que lo llevó a ser reconocido en Uruguay y la región.

Integrante de la Academia de Medicina de Estados Unidos, en Salto fue declarado Ciudadano Ilustre del departamento y además, hay una calle que lleva su nombre.

Integraba el Comité de Ética de la Investigación del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, así como también ha sido formador de médicos especialistas no sólo de cirugía, sino además de otras especialidades.

Doctor Néstor Campos Pierri. Andrés Mailhos - EL CAMINO FILMS.

Pesar en el ámbito político y social

Su fallecimiento causó honda congoja en Salto, con saludos del intendente local Carlos Albisu, que es médico otorrinolaringólogo de profesión, de la Udelar, las instituciones de salud, diputados de los diferentes partidos políticos, así como también de una innumerable cantidad de sus pacientes que expresaron su dolor por la pérdida del reconocido galeno.

Si bien Campos ya estaba retirado del ejercicio de la medicina, tenía una importante influencia sobre sus colegas médicos y su opinión era siempre tenida en cuenta en las instituciones médicas.

Néstor Campos estaba en Montevideo y debía someterse a una intervención quirúrgica, falleciendo en un quirófano, espacio en el que trabajó a lo largo de su vida.