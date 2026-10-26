Albisu presentó a Carlos Negro la compra de 500 cámaras de seguridad y la creación de la Guardia Departamental

En el mismo momento en que el presidente de la República, Yamandú Orsi, estaba en Salto inaugurando el nuevo edificio del Liceo de la localidad rural de San Antonio, el intendente del departamento, Carlos Albisu, se encontraba en Montevideo reunido con el ministro del Interior, Carlos Negro, presentándole un plan para trabajar junto a la Policía salteña en el combate a la inseguridad.

Se trata del proyecto de creación de la Guardia Departamental, que tendrá 33 funcionarios iniciales y que estará bajo la guía del ex jefe de Policía de Salto entre los años 2010 - 2015 y 2020 - 2025, Carlos Ayuto, que actualmente integra el Gobierno de Salto.

Según explicó Albisu en un video enviado a El País a la salida del encuentro con el secretario de Estado, la intención fue avanzar en "mecanismos de coordinación" entre la Intendencia de Salto y la cartera ministerial en materia de seguridad.

Del encuentro también participaron algunos jerarcas de su gobierno, como el responsable del área de Innovación y Desarrollo, Pablo Da Cunda, y los representantes del área Jurídica, Héctor Ferreira y Enzo Molina. Allí expusieron los principales lineamientos de la propuesta, que apunta al "cuidado de los espacios públicos, como las plazas y ambas costaneras, así como de los lugares de recreación y encuentro de la ciudad".

El intendente de Salto, Carlos Albisu. Foto: Intendencia de Salto

Tecnología e inteligencia artificial para sumar "500 ojos más" en Salto

Uno de los ejes centrales del proyecto que fue expresado al ministro Negro, es la incorporación de un sistema de cámaras de videovigilancia con herramientas de innovación e inteligencia artificial, con el objetivo de "fortalecer la prevención y contribuir al cuidado de la población".

El intendente salteño expresó que la iniciativa "busca sumar el equivalente a '500 ojos más' para el cuidado de los ciudadanos, complementando las cerca de 350 cámaras con las que ya cuenta el Ministerio del Interior en Salto".

Albisu valoró "positivamente" la reunión y señaló que la propuesta fue recibida "con interés" por parte de las autoridades ministeriales.

Como resultado del encuentro, ambos jerarcas, acordaron continuar trabajando a través de equipos técnicos de la Intendencia y del propio ministerio, para "avanzar hacia la concreción de un convenio marco" que permita "establecer las bases de la cooperación entre ambas instituciones".

La iniciativa busca "articular las capacidades" de la intendencia y del Ministerio del Interior para "fortalecer el cuidado de los espacios públicos" y contribuir "a mejorar la seguridad de los salteños", subrayó el intendente de Salto.