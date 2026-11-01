Atropellaron a un inspector de tránsito en Salto: fue embestido por un motociclista que se fugó de un control

Un funcionario del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Salto, fue embestido por un motociclista en la Costanera Norte esta madrugada, durante el puesto de control vehicular apostado en esa zona, en función de las celebraciones por Halloween que promueven la salida de muchos jóvenes a los locales bailables.

El hecho ocurrió cuando el trabajador municipal estaba en pleno operativo de control y allí fue atropellado por un joven, que se desplazaba en una motocicleta y que intentó fugar del operativo embistiendo al funcionario.

Según informó a El País el coordinador de Tránsito del Gobierno de Salto, Robert Olguin, que se encontraba en el lugar con los funcionarios, dijo que el trabajador afortunadamente se encuentra en buen estado de salud y que sufrió algunas lesiones leves.

Olguín informó a su vez que, tras una revisión médica por lo sucedido, el inspector fue dado de alta en el lugar y enviado a descansar a su domicilio, ya que además habían quedado nervioso por la situación que le tocó vivir.

El jerarca mencionó que el individuo que lo atropelló está identificado y que la Policía está buscándolo. Más allá de este incidente, no hubo situaciones graves que reportar.