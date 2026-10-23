De los alimentos a la nafta: la brecha de precios entre Salto y Concordia cayó a 22,5% en setiembre

La brecha de precios entre Salto y Concordia se ubicó en 22,5% en el mes de setiembre de este año, según el último informe del indicador de precios fronterizos elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, campus Salto.

La diferencia tuvo un mínimo cambio respecto a la medición de julio, cuando la brecha fue de 25,03%. El indicador refleja las diferencias de precios de una canasta representativa de bienes transables entre Argentina y Uruguay. Considerando el conjunto de bienes seleccionados y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, adquirir la canasta básica en Salto fue más caro que en Concordia.

Sin embargo, al comparar los resultados con los registrados a comienzos de año, se observa una reducción de la brecha. En enero de 2026, adquirir la misma canasta en Salto costaba 40% más que en Concordia.

En términos interanuales, los valores bajaron ya que en septiembre de 2025, la diferencia de precios entre Salto y Concordia fue de 35%. A continuación, las diferencias de precios por productos.

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Esta división registró una diferencia de precios de 9,1% entre Salto y Concordia en mayo de este año, el valor más bajo desde que el Observatorio Económico comenzó a elaborar el indicador de precios fronterizos. Luego, la diferencia de precios en esta división se amplió hasta 23% en julio y cayó levemente en esta última medición de septiembre, hasta llegar al 19%.

Se trata además de la categoría de mayor incidencia dentro de la canasta relevada, ya que contempla 30 productos y representa el 49% de la ponderación total del índice. El informe señala que cuatro artículos, equivalentes al 13% del total, presentan precios promedios más bajos en Salto que en Concordia. Dichos artículos son el jamón cocido, pan blanco, polvo de hornear y yogurt. En el otro extremo, tan solo un artículo (postres en polvo), supera el 100% de diferencia, mientras que siete artículos (23% de la división) registran brechas de entre 50% y 100%. Estos son las papas fritas con o sin sal para copetín, café soluble instantáneo, sal, yerba mate, caldo en cubos, fideos y galletitas dulces.

Alimentos de almacen. Empresas del sector con visión dispar sobre el próximo año.

Por otro lado, la mayoría de los productos relevados (60%), presenta diferencias inferiores al 50%. Estos son: pescado enlatado, manteca, leche entera larga vida en caja, carne picada, alfajores, pulpa de tomate, agua de mesa en supermercados, chorizo, azúcar, arvejas enlatadas, huevos de gallina, refrescos, arroz, harina de trigo, queso rallado, lentejones, mayonesa y aceite de girasol.

Alcohol y tabaco

En esta división la brecha cae levemente y llega a 41,5% en septiembre. En la medición anterior de julio, la brecha de bebidas alcohólicas y tabaco llegó a 43,7%.

En la medición reciente, la mayor diferencia de precios se observa en los cigarrillos, ya que es de 66%. A este artículo le sigue el vino, alcanzando 44% y la cerveza, que se ubica en 18%. No obstante, la diferencia de precios en el whisky es ahora favorable a Concordia, según destacaron en el informe.

Prendas y calzado

En esta categoría, “tras oscilar en valores cercanos a cero, e incluso negativos durante 2024y 2025, se observó un incremento en 2026 y la diferencia de precios es de 7% en setiembre”, según especificaron en el informe de precios fronterizos.

Calzado. Foto: archivo.

En esta ocasión, Salto presenta precios promedio más bajos que Concordia en dos de los productos relevados: calzado deportivo de hombres (-1,5%) y de mujeres (-7,7%). En otro extremo, la mayor diferencia se observa en calzado deportivo de niños (27%) y remera de niños con 23%. A su vez, las diferencias en jeans de hombres y de mujeres son reducidas (8%).

Productos del hogar

La brecha de precios en este caso se redujo a 20% tras la medición de 26,6% obtenida en la medición anterior del mes de julio. Vale destacar que en ambas ocasiones se amplió si se compara con la medición de mayo, ya que en esa ocasión la brecha se ubicaba en 14,4%.

En esta ocasión, entre los productos relevados la mayor brecha se observa en lámparas eléctricas (40,5%), seguidos por pilas (34%), jabones de limpieza (30%) y detergente (21%). Por otro lado, sábanas (-12,9%) y toallas (-3%) muestran precios promedio más bajos en Salto que en Concordia.

En esta división, “el escenario internacional continúa volátil e incierto para los precios de los combustibles”, por lo que la brecha se redujo a 6%. Vale destacar que en la medición anterior la brecha se ubicaba en 7,8%.

En el caso de la nafta súper, los precios en Salto fueron 7%% superiores a los de Concordia, “a pesar del beneficio de reducción de IMESI del 22% aplicado a partir de 1° de julio”, según agregaron en el informe. En este caso, sin considerar este beneficio, la brecha ascendería a más de 37%. Por otra parte, el precio del gasoil muestra una diferencia de 3%, mientras que para las cubiertas la diferencia es de -0,9%.

Comidas fuera del hogar

La diferencia de precios para consumir fuera del hogar cayó y se ubicó en 39%. En la medición de julio, la brecha era de 43%, mientras que en la medición de mayo fue de 34,8%.

Pizza de papa Imagen creada por Chat GPT

En este caso, entre los productos relevados la mayor diferencia se registra en la pizzeta familiar con 51%. A este le siguen los refrescos con 42%, mientras que las brechas para la hamburguesa de carne roja al pan y el agua de mesa son de 21% y 19%, respectivamente.

Bienes diversos

En esta división, la brecha vuelve a incrementar y se ubica en 53%. Vale destacar que en la medición de julio la brecha de esta división se ubicaba en 48,4%.

Entre los productos relevados, la mayor brecha se observó en los desodorantes, con una brecha de 125%, seguido por el papel higiénico (68%), shampoo (59%), jabón de tocador con 15% y con la menor diferenci aparece la pasta dental con 14%.

Factores de precios

El informe de la UCU señaló que el tipo de cambio en Argentina mostró un aumento de 1,1% en relación con el último informe del mes de julio de 2026. En Uruguay, en el mismo período no se registró variación en el tipo de cambio.

“Por otro lado, en Argentina, considerando la región pampeana de referencia para este informe, la variación de precios de setiembre respecto al mes anterior fue de 2,0%, con respecto a diciembre de 2025 fue de 23,3% y en los últimos 12 meses la variación fue de 33,1%”, agregaron en el nuevo informe de setiembre.

En tanto, en Uruguay, el IPC registró una variación mensual de 0,54%, acumulado en lo que va del año 4,21% y en los últimos 12 meses 4,68%.

“En este período, la evolución del tipo de cambio no aparece como un factor que explique el leve descenso en el resultado del indicador. La inflación en esta región de Argentina continúa siendo superior a la uruguaya, lo que aporta a reducir las diferencias de precios entre ambas ciudades”, concluyeron en el informe.