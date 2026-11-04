Policía de Salto realizó incautación millonaria de cigarros de contrabando valuados en casi $ 36 millones

El Ministerio del Interior informó este miércoles que, tras un operativo en la localidad de Corralito en el departamento de Salto, la Jefatura de Policía departamental incautó un equivalente a $ 35,9 millones en cigarros de contrabando.

La movilización policial comenzó a las 05:30 de la mañana: efectivos del Área de Investigaciones patrullaban de forma preventiva la zona al sur de la capital salteña cuando detectaron “movimientos sospechosos” en un terreno privado.

Al contactar al dueño de la propiedad, cercana a la costa del río Uruguay, el hombre manifestó a los policías que él no había dado permiso de ingreso a las personas que allí estaban circulando. Con esa información, la Policía inspeccionó el terreno y notó un camión y un furgón ocultos entre la vegetación.

Operativo por cigarros de contrabando en Salto. Foto: Ministerio del Interior

Ambos vehículos estaban sin trancar y con las llaves puestas, relataron desde la cartera. Además de prendas de vestir, dentro los efectivos encontraron 120 cajas de cigarrillos de origen paraguayo.

Según el conteo y tasación realizada por la Dirección Nacional de Aduanas, en colaboración con la Policía Científica, las cajas contenían más de 3 millones de cigarrillos valuados en un total de $ 35.896.730.

La Justicia ordenó la incautación de la mercadería y los vehículos que la transportaban. También la Fiscalía de 1° Turno de Salto dispuso investigar la procedencia de los vehículos.