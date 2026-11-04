Investigan procedimiento policial en El Pinar que terminó con un adolescente de 14 años baleado

La Policía de Canelones investiga este miércoles un incidente ocurrido durante un procedimiento policial en el barrio El Pinar (Ciudad de la Costa) donde resultó herido un adolescente de 14 años y un efectivo.

El episodio ocurrió en la noche de este martes en las inmediaciones de Ciudad de La Paz y Eduardo Pérez, mientras personal de la Seccional 27° realizaba un patrullaje preventivo.

Según informó la Jefatura departamental, los policías intentaron interceptar a los ocupantes de una moto que circulaban de forma irregular. Como no respondieron a la voz de alto, el móvil patrullero los siguió hasta una casa de la zona.

Allí se produjo una "situación confusa", expresó la Jefatura en un comunicado: un hombre salió de la vivienda donde pararon los ocupantes de la moto, junto a un perro de raza pitbull.

Pitbull. Foto: Unsplash

Ataque de perro y disparos

En un momento, el perro del hombre atacó a uno de los efectivos policiales que participó en el seguimiento, y en respuesta, el policía "extrajo su arma de reglamento para repeler la agresión, y se suscitaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionado el propio actuante".

En medio de esa situación, y por razones que se intentan esclarecer, un adolescente de 14 años resultó herido de bala en el abdomen y en un brazo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pereira Rossell y debió atravesar una cirugía.

Por su parte, el policía también fue internado en un centro asistencial con una mordedura del pitbull en su pierna derecha que requirió de 12 puntos de sutura. También presenta una herida de bala en su pierna izquierda con orificio de salida.

La Fiscalía letrada actuante ordenó que se relevaran todas las cámaras de seguridad de la zona, que se identificaran a testigos y que la Policía Científica realice peritajes balísticos para determinar lo ocurrido.