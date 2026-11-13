¿Cómo evalúa la ciudadanía el rumbo del gobierno de Orsi? Opción presenta su última encuesta

Opción presentó este viernes en el streaming En Clave País su última encuesta de evaluación de la gestión del gobierno que lidera Yamandú Orsi y vuelve a colocarlo con menos de 20% de respuestas positivas. El informe de opinión pública refiere al cuarto trimestre de este año y muestra una leve mejoría con respecto al trimestre anterior.

Los números generales del estudio: un leve respiro en las negativas pero sin repunte en las positivas

Ante la pregunta de cómo evalúa la gestión del gobierno nacional, 3% de los encuestados respondieron "muy buena", 16% buena, 28% ni buena ni mala, 26% mala, 26% muy mala y 1% no se pronunció.

Evaluación de gobierno en encuesta de Opción divulgada el 13 de noviembre de 2026.

En total hay 19% de respuestas positivas, 28% neutras y 52 % negativas, quitando el 1% que se mantuvo al margen. Aquí es donde se ve una leve mejoría con respecto al estudio anterior, porque las respuestas negativas bajaron cinco puntos porcentuales y cuatro puntos aumentó la respuesta "ni buena ni mala", aunque el 19% de respuestas positivas se mantuvo intacto.

Evaluación de gobierno en encuesta de Opción divulgada el 13 de noviembre de 2026.

Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción, declaró en entrevista con En Clave País que "hay un cambio en la desaprobación que cae, y es la primera vez que cae desde que comienza" el gobierno. "Cae cinco puntos, es un cambio que está por encima del margen de error. Nuestra hipótesis es que efectivamente hubo una cierta mejora de la desaprobación que no se vuelca a la aprobación, crece el neutro. Es el primer cambio favorable de la serie histórica de este gobierno", expresó.

El comportamiento dispar entre los votantes del Frente Amplio y la Coalición Republicana

Según el voto en octubre de 2024, entre los frenteamplistas el 42% evalúa positivamente la gestión del gobierno, 35% como ni buena ni mala y 23% como mala o muy mala. Entre los votantes de algún partido de la Coalición Republicana, solo 2% califica como buena o muy buena la gestión, 17% ni buena ni mala y 81% como mala o muy mala. Entre votantes de otros partidos hay 10% de respuestas positivas, 41% neutras y 49% negativas.

El descontento entre los votantes de la Coalición Republicana ha ido creciendo desde el inicio del período gubernamental. Al principio, 37% valoraban positivamente la gestión y 8% la calificaban de manera negativa; sin embargo ya para el segundo estudio de Opción la gráfica se había invertido y nunca volvió a los números iniciales. Con respecto al trimestre anterior, la desaprobación se mantuvo igual, en 81%, pero la aprobación bajó de 4% a 2%.

Evaluación del gobierno en última encuesta de Opción (13 de noviembre de 2026) según voto anterior.

Entre los frenteamplistas sí hubo un cambio en este último estudio. Las calificaciones de buena o muy buena subieron tres puntos, de 39% a 42%, mientras que las respuestas de mala o muy mala bajaron cinco puntos, de 28% a 23%. Esta encuesta quiebra una tendencia al alza de la desaprobación entre los votantes de izquierda.

Porzecanski advirtió que casi "uno de cada cuatro frenteamplistas" califican de manera negativa al gobierno y este "es un indicador" del cual el Frente Amplio "tiene que tomar nota porque el descontento oficialista es un problema" incluso pensando en el futuro por su eventual impacto electoral.

De todas formas, dijo que hay "dos perfiles" dentro del electorado frenteamplista, uno "de comité, que espera acciones y también símbolos hacia la izquierda", y otro "más genérico, menos camisetero, que está esperando pan y manteca, que no es necesariamente economía" sino fundamentalmente "mejoras en seguridad, cambios concretos y visibles que por ahora no está percibiendo".

Según área de gestión, la seguridad es el rubro peor evaluado: solo 12% respondió buena o muy buena, mientras 73% respondió mala o muy mala. En economía, 17% valoró de forma positiva y 50% de manera negativa.

El desempeño del presidente por separado y las conclusiones del relevamiento

La evaluación del presidente, por separado, es distinta. Ante la pregunta de qué diría sobre su desempeño, 20% respondió que aprueba, 49% que desaprueba y 31% que no aprueba ni desaprueba. Con respecto al estudio presentado hace tres meses, cayó dos puntos la aprobación, también cayó un punto la desaprobación y aumentó tres puntos la respuesta neutra.

43% de los frenteamplistas evalúan positivamente el desempeño de Orsi, cifra que cae a 4% entre los votantes de algún partido de la Coalición Republicana. La desaprobación es de 21% y 73%, respectivamente.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. Foto: Ignacio Sánchez

En el análisis incluido en el estudio se muestra que "la evaluación del gobierno interrumpe su tendencia de deterioro, pero mantiene un saldo ampliamente negativo". De todas formas, "quienes desaprueban la labor del gobierno continúan superando ampliamente a quienes la aprueban, con un saldo evaluativo negativo de 33 puntos porcentuales", aunque en el estudio anterior era de 38.

Del análisis de Opción se desprende que "la mejora reciente se concentra en el electorado frenteamplista aunque el apoyo al gobierno continúa siendo minoritario incluso entre sus propios votantes".

Este estudio, correspondiente al cuarto trimestre de 2026, se hizo con encuestas telefónicas de alcance nacional en dos períodos, uno del 1 al 7 de octubre (401 casos) y otro del 2 al 5 de noviembre (402 casos). En total la muestra fue de 803.

El director de la consultora dijo en la entrevista que en este estudio "no está incluida la visita del papa" en la cual Orsi tuvo mucha participación: "No sé cuánto podrá derramar en un cambio de imagen".