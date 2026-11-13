Tras incendio, Orsi encomendó a Castillo dar toda la asistencia posible al gobierno departamental de Colonia

El nuevo Consejo de Ministros convocado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, tuvo como eje la presentación del equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el inicio de la implementación y reglamentación de la Ley de Empleo Integral.

Para esto, el ministro Juan Castillo concurrió a Presidencia con el director Nacional de Empleo, Federico Araya, y la subdirectora, Mariana Chiquiar, aunque fue el secretario de Estado el encargado de desarrollar los detalles de una política pública que tiene como objetivo incentivar a empresas a que contraten personal, mediante subsidios en las remuneraciones que pueden ir del 25% al 80%, dependiendo el caso (personas jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogar, población afrodescendiente, personas con discapacidad, las personas trans, las personas liberadas y los padres, madres de hijos con discapacidad).

A partir del lunes 16 de noviembre estará habilitada la plataforma para que las empresas interesadas puedan acogerse a la ley, recientemente reglamentada. En principio, el gobierno destinará US$ 10 millones para subsidiar la contratación de personas que se encuentren en las distintas situaciones contempladas por la normativa. “No discutimos en base a la cantidad posible de personas, ojalá sean las máximas”, resumió Castillo.

Sin embargo, también hubo espacio para abordar otros asuntos de interés para las principales autoridades del gobierno. Por un lado, se manifestó mucha preocupación por el incendio del shopping de Colonia y, por otro, satisfacción por el buen desarrollo de la organización durante la visita del papa León XIV, dijeron a El País participantes del encuentro.

“Se superaron las expectativas”, reconoció un miembro del gabinete. En relación con este último punto, el presidente dedicó unos minutos a felicitar especialmente a los jerarcas de las carteras que participaron en la organización logística y en las actividades desarrolladas durante la visita del líder de la Iglesia Católica al país. El ministro del Interior, Carlos Negro, no participó del Consejo de Ministros. En su lugar asistió la subsecretaria de la cartera, Gabriela Valverde.

No obstante, aunque se reconoció que todavía es prematuro hacer evaluaciones, uno de los principales temas abordados durante las poco más de dos horas que duró el encuentro estuvo relacionado con lo ocurrido en Colonia.

Según se informó, Orsi se comunicó con el intendente del departamento, Guillermo Rodríguez, y pidió hacer los máximos esfuerzos posibles por asistir al gobierno departamental.

En conferencia de prensa, Castillo —que la brindó junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry— habló del “impacto del incendio que se llevó puesto el shopping al ingreso de la ciudad y que hay pérdidas importantes desde el punto de vista empresarial, comercial y fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras”.

“Las pérdidas todavía se están evaluando, pero la respuesta inmediata del gobierno es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar respuesta a la incertidumbre que se genera ante un siniestro de estas características. El presidente nos encomendó coordinar las acciones con el gobierno departamental, el sector empleador y también los trabajadores”, anunció el ministro, quien adelantó que se impulsarán instrumentos para paliar la afectación del empleo.

Estiman 500 empleos permanentes

A su turno, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry actualizó la información sobre el proyecto de reforma del Sistema de Transporte Público Metropolitano, uno de los más ambiciosos para el gobierno y que se espera esté finalizado para 2029.

En el encuentro entre los jerarcas, se presentaron los estudios realizados hasta el momento y se aclaró que el trabajo se encuentra todavía en una etapa inicial, centrada en el diseño.

Etcheverry también aseguró que para mediados de 2027 se espera llegar con las licitaciones en curso.

La obra se estima generará 2.500 empleos directos durante su ejecución y otros 500 permanentes para mantenimiento una vez que el nuevo sistema —que consiste en dos corredores— esté operativo ”Se trata de que la gente recupere tiempo de vida y tenga un servicio de transporte público más eficiente”, resumió.

