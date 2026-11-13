Por agredir a Ripoll y su hija: tres adolescentes que residen en hogar del INAU fueron formalizadas

La Justicia, a pedido de la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno, dispuso la formalización de tres adolescentes residentes de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por agredir a Valeria Ripoll y su hija en la puerta de su casa.

Se presume que cometieron tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como dos delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambos en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autoras, según informó Fiscalía en un comunicado.

La Justicia dispuso que las tres adolescentes fueran internadas en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un plazo de 30 días desde que fueron detenidas, como medida cautelar mientras que avanza hacia la eventual condena.

La disposición se hizo valorando "la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos", añadió Fiscalía.

Qué pasó con Valeria Ripoll y las adolescentes del Inau

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista de Esta boca es mía (Canal 12) fue víctima de una agresión el pasado viernes en la puerta de su domicilio, ubicado en la zona de Agraciada y San Fructuoso. La dirigente terminó con un hematoma en el rostro luego de un altercado con adolescentes que residen en un hogar del INAU cercano a su vivienda.

El episodio se produjo luego de una serie de incidentes que, según denunció Ripoll, se repiten con frecuencia en el barrio y tienen como protagonistas a estas adolescentes.

A través de un comunicado emitido el día posterior, el Directorio del Partido Nacional expresó su "más enérgico repudio" ante la agresión. El partido reclamó explicaciones a las autoridades del INAU y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los vecinos y la supervisión de las adolescentes que viven en un establecimiento cercano.

"Manifestamos nuestra plena solidaridad con Valeria y su familia ante estos hechos absolutamente inadmisibles", señaló el Directorio en el comunicado, fechado el 7 de noviembre.

El partido sostuvo que la gravedad de lo ocurrido se acentúa porque, según indicó, las situaciones de violencia ya habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para evitar nuevos episodios.

Valeria Ripoll En Clave País. Foto: Darwin Borreli/El País.

En ese sentido, reclamó al INAU una explicación sobre lo sucedido y la adopción inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la "adecuada atención y supervisión" de las adolescentes bajo su responsabilidad.

La declaración indicó que la protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que "no admiten omisiones ni dilaciones".