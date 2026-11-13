Detectaron cocaína en sangre en una bebé de siete meses en Bella Unión: la Justicia dispuso amparo del INAU

La Fiscalía de Bella Unión, en Artigas, investiga por presunta omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a los padres de una bebé de siete meses y un niño de nueve años luego de que funcionarios del Hospital de Bella Unión detectaran una “vulnerabilidad de sus derechos”, informó la Jefatura de Policía departamental este viernes.

Los médicos denunciaron “indicadores de riesgo y negligencia en los cuidados durante la internación médica de uno de los niños”. En la bebé de siete meses detectaron cocaína en sangre, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

En una actuación de urgencia, el Juzgado Letrado de 1° Turno de Bella Unión dispuso que los menores ingresaran al sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Efectivos policiales de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Bella Unión trasladaron a los menores a un centro del Inau para “para su valoración integral y posterior ingreso al sistema de amparo de 24 horas” del organismo, señaló la Jefatura.

Hospital de Bella Unión. Foto: Fernando Ponzetto/El País

Bebé se encuentra en buen estado

Fuentes del Inau señalaron a El País que la bebé “está bien”, y que junto a su hermano esperan la resolución judicial. Desde Fiscalía indicaron que el caso aún está en etapa investigativa y que por el momento no ha habido una formalización o condena de los progenitores.

Además de la protección del INAU, el juzgado también dispuso a los padres de los menores una prohibición de acercamiento y comunicación con sus hijos en un radio de 500 metros, por un plazo de 90 días. También se ordenaron pericias técnicas y seguimiento a la familia.