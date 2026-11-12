Joven fue asesinado de un balazo en la cabeza a metros de un centro CAIF: lo encontraron en la calle

Un joven de 25 años fue asesinado de un disparo este jueves por la madrugada entre las calles Camino Máximo Santos y Charcot, en el barrio Lavalleja, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País al acceder al comunicado policial.

El crimen ocurrió cerca de la una de la madrugada. La Policía llegó al lugar luego de que se recibiera una alerta del sistema ShotSpotter por un disparo de arma de fuego. Allí encontraron a la víctima tendida en la vía pública con una herida en la cabeza, por lo que la trasladaron a un centro de salud.

El personal médico constató su fallecimiento a la hora 01:44. La Fiscalía de Homicidios de 1°. Turno investiga el caso.

A pocos metros del lugar del crimen se encuentran el Liceo N° 60 Victor Cayota y el CAIF Centro Montrel.

Asesinan de varias puñaladas y disparos a un joven de 26 años en barrio Nuevo París

La Policía investiga desde el pasado martes el asesinato de un joven de 26 años con arma blanca y arma de fuego en una zona del barrio Nuevo Paris -limítrofe con Belvedere- en Montevideo.

Según informó la Jefatura departamental, el hombre fue encontrado con vida por efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT), que fueron alertados por los disparos.

La víctima estaba tendida en el suelo de un pasaje cercano a la calle Emancipación, desde donde fue trasladado a un centro médico. Allí se le constataron varias puñaladas y heridas por disparos.

A pesar de recibir asistencia médica, el joven no sobrevivió a la gravedad de sus heridas. No contaba con antecedentes penales, indicaron fuentes policiales a El País.

En la escena del crimen la Policía Científica encontró manchas de sangre, tres casquillos de bala y un cartucho calibre 9 mm.

También trabaja en el caso Investigaciones de la Zona Operacional IV y el Departamento de Homicidios de la Policía. La Fiscalía de Homicidios ordenó una autopsia al cuerpo.