Asesinaron a un hombre de 38 años en el Marconi mientras la Policía realizaba un operativo a pocos metros

Un hombre de 38 años fue asesinado a disparos por la tarde de este jueves en un pasaje del barrio Marconi (Montevideo), en el mismo momento en que la Policía realizaba un operativo a pocos metros a raíz de un tiroteo ocurrido horas antes.

El cuerpo fue encontrado en un pasaje entre las calles Enrique Castro y Abel Chifflet sobre las 14:30 horas, luego de que la Policía fuera advertida por un hombre en el suelo sin signos vitales.

Personal médico constató su fallecimiento y dio cuenta de un disparo en el cráneo. Mientras tanto, la Policía identificó que la víctima contaba con 12 antecedentes penales en su registro.

Según pudo saber El País, la víctima era uno de los principales integrantes de una banda que controla el narcotráfico del barrio, manteniendo vínculos con grupos como Los Puglia de Villa Española.

Plaza de juegos Espacio Saravia en el barrio Marconi de la ciudad de Montevideo. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

La Policía Científica aún releva la escena a horas de la tarde, mientras interviene el Área de Investigaciones de Zona Operacional III y toma conocimiento la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno.

Episodio durante la madrugada

En los últimos días, esa zona registró varios intercambios de fuego y actividades delictivas. En la madrugada del mismo jueves, en Enrique Castro y Burgueño, la Policía asistió a un taxista que manejaba amenazado por dos pasajeros.

El trabajador logró trancar la puerta del vehículo a tiempo, permitiendo la detención de tres hombres de 38, 44 y 32 años y la recuperación de dos celulares que le habían sido robados, informó la Jefatura por la mañana.