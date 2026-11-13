Mujer denunció que su pareja la atacó y la amenazó de muerte en Nuevo Ellauri: hombre fue detenido

Un hombre fue detenido este viernes por la mañana luego de agredir a su pareja, una mujer de 35 años, en el barrio Nuevo Ellauri, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

De acuerdo a lo consignado por Jefatura de Montevideo, la Policía se dirigió al lugar luego de recibir un llamado por un "problema familiar". Allí los efectivos vieron que tanto la casa de la denuncia como una camioneta que estaba cerca estaban prendidas fuego, por lo que solicitaron el apoyo de Bomberos, que luego constataron pérdidas totales en ambos.

La mujer explicó a la Policía que había sido agredida por su pareja, un hombre de 44 años, que además la habría amenazado de muerte. La víctima tenía lesiones en una mano y en un brazo, por lo que la llevaron a un centro asistencial.

El hombre, que fue detenido en el lugar, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario luego de que se constatara que tenía una herida de arma blanca en la zona renal. El caso está siendo trabajado por la Policía en coordinación con la unidad especializada de Violencia Doméstica y de Género, bajo directivas de Fiscalía.

Imputan por femicidio a un hombre que intentó asesinar a su expareja frente a una escuela de Artigas

Días atrás la Justicia imputó por femicidio a un hombre de 32 años tras intentar asesinar a su expareja a las afueras de una escuela. El hecho, que ocurrió en la ciudad de Artigas, conmocionó a la localidad porque fue un grupo de padres el que terminó salvándole la vida a la víctima.

En aquella oportunidad, el hombre, de nacionalidad brasileña, agredió a golpes a la mujer y la hirió en la cabeza con un objeto de metal corto-punzante. La Fiscalía Departamental de Artigas de 1er Turno imputó al individuo por "la presunta comisión de un delito de Homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa y en calidad de autor".

Al hombre se le dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Desde Fiscalía hicieron referencia a la existencia de un riesgo de fuga, ya que el hombre no vive ni trabaja en Uruguay. Además, aseguran que hay riesgo para la seguridad de la víctima. En ese sentido, entienden que el ahora imputado "podría atentar nuevamente contra la víctima o su familia".