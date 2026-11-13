Mujer denunció que su pareja la atacó y la amenazó de muerte en Nuevo Ellauri: hombre fue detenido
Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con que la casa en la que vivía la pareja y una camioneta habían sido incendiadas. La mujer sufrió lesiones en el brazo y la mano.
Un hombre fue detenido este viernes por la mañana luego de agredir a su pareja, una mujer de 35 años, en el barrio Nuevo Ellauri, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.
De acuerdo a lo consignado por Jefatura de Montevideo, la Policía se dirigió al lugar luego de recibir un llamado por un "problema familiar". Allí los efectivos vieron que tanto la casa de la denuncia como una camioneta que estaba cerca estaban prendidas fuego, por lo que solicitaron el apoyo de Bomberos, que luego constataron pérdidas totales en ambos.
La mujer explicó a la Policía que había sido agredida por su pareja, un hombre de 44 años, que además la habría amenazado de muerte. La víctima tenía lesiones en una mano y en un brazo, por lo que la llevaron a un centro asistencial.
El hombre, que fue detenido en el lugar, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario luego de que se constatara que tenía una herida de arma blanca en la zona renal. El caso está siendo trabajado por la Policía en coordinación con la unidad especializada de Violencia Doméstica y de Género, bajo directivas de Fiscalía.
Imputan por femicidio a un hombre que intentó asesinar a su expareja frente a una escuela de Artigas
Días atrás la Justicia imputó por femicidio a un hombre de 32 años tras intentar asesinar a su expareja a las afueras de una escuela. El hecho, que ocurrió en la ciudad de Artigas, conmocionó a la localidad porque fue un grupo de padres el que terminó salvándole la vida a la víctima.
En aquella oportunidad, el hombre, de nacionalidad brasileña, agredió a golpes a la mujer y la hirió en la cabeza con un objeto de metal corto-punzante. La Fiscalía Departamental de Artigas de 1er Turno imputó al individuo por "la presunta comisión de un delito de Homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa y en calidad de autor".
Al hombre se le dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Desde Fiscalía hicieron referencia a la existencia de un riesgo de fuga, ya que el hombre no vive ni trabaja en Uruguay. Además, aseguran que hay riesgo para la seguridad de la víctima. En ese sentido, entienden que el ahora imputado "podría atentar nuevamente contra la víctima o su familia".
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
- Condenaron a 20 años de cárcel a hombre que ejerció violencia y abuso sexual contra sus hijas menores de edad Mujer condenada por violencia doméstica hacia sus hijos y un hombre imputado por abuso sexual a uno de ellos Confirman condena a 15 años de cárcel para un hombre por violación, abuso y violencia contra su familia
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