Un video difundido por el Ministerio del Interior este martes muestra imágenes captadas por un dron de la Policía, cuando culminó una extensa persecución por distintos barrios de Montevideo para detener a un hombre de 27 años requerido por homicidio.

Según detallaron, tenía antecedentes penales y se lo buscaba por un asesinato ocurrido el 17 de abril en Celiar y 12 de Octubre, en Flor de Maroñas, en complicidad con otro hombre de 41 años -también con antecedentes- que ya había sido formalizado con prisión.

La acción comenzó en Camino Maldonado y Libia, en el mismo barrio donde se cometió el asesinato. Efectivos del Departamento de Homicidios pudieron avistar al requerido mientras manejaba una camioneta: Al indicarle que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga.

Progresivamente se sumaron a la persecución móviles del GRT-PADO de varias seccionales policiales y personal de la URPM de Zona Operacional I. Ya sobre la Avenida 18 de Julio y Juan Paullier en el barrio Cordón, y justo cuando la Policía había logrado acercarse al conductor, el hombre subió la camioneta a la vereda. Logró pasar por el espacio formado entre un árbol, un quiosco de revistas y un restaurante, chocó contra una camioneta y huyó.

Segunda etapa de la persecución

Más tarde, la camioneta fue encontrada abandonada y sin ocupantes, otra vez en Flor de Maroñas, en la zona de Pasaje D y Pasaje E. Homicidios estableció que el joven se encontraba en una vivienda de la zona y llegaron más unidades de la Dirección General de Hechos Complejos (DGHC), la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem).

Tras instalar un “cerco policial” en la zona, caracterizada por pasajes peatonales y abundante vegetación, el dron del Centro de Comando Unificado (CCU) "detectó una motocicleta que se aproximaba a la zona del operativo" mientras en la parte trasera de la vivienda los efectivos de la Digoe "percibieron movimientos".

Recién sobre las 04:20 horas de la madrugada, Unatem observó "a un hombre que salía desde la vegetación, llevando una mochila y con parte del rostro cubierto". "Al recibir la voz de alto, el hombre emprendió la fuga a pie e intentó dirigirse hacia la motocicleta que lo aguardaba en las inmediaciones de una cañada, conducida por otro individuo", relataron desde la cartera de Interior.

En una nueva persecución de Hechos Complejos y del CCU, lograron detener al joven antes de que abordara la moto.

🔴🔴 VIDEO: REQUERIDO POR ASESINATO QUE ESCAPABA DE LA POLICÍA EN CAMIONETA SE SUBIÓ A LA VEREDA EN 18 DE JULIO. Tras lo sucedido en 18 y Juan Paullier este lunes de tarde, huyó hacia 8 de Octubre. Luego de atrincherarse en una casa de Parque Guaraní, fue detenido en la madrugada de este martes. — Telemundo (@TelemundoUY) November 17, 2026

Allí se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular. En su mochila llevaba también una pistola tipo Glock con cargador extensible y envoltorios con -presuntamente- pasta base.

La Policía Científica relevó la escena y la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno dispuso la conducción del detenido ante la Justicia.