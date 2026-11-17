Un procedimiento policial para la demolición de una vivienda irregular en la zona “Malvinas” de la Barra de Valizas, departamento Rocha, terminó este martes con un fuerte enfrentamiento entre vecinos de la zona y los efectivos que trabajaban en el lugar.

Las imágenes difundidas por los medios locales Esteña FM y Rocha Al Día registraron distintos momentos del episodio. En principio, la manifestación contra la intervención transcurrió de forma pacífica, con cánticos que aludían a “resistir" y cuestionamientos al personal policial presente.

“¿Qué solucionamos hoy sacando a la gente de acá dentro, a una persona que tiene la única vivienda?”, preguntó uno de los vecinos. “Nosotros estamos trabajando, estamos dando cumplimiento a un decreto de la Justicia”, le respondió un efectivo.

Ante la negativa a desalojar, las fuerzas policiales intervinieron para expulsar a los ocupantes del terreno. Algunos gritaban que se aguardara la llegada del alguacil judicial, exigían un diálogo con una abogada y afirmaban que el procedimiento era incorrecto.

Desalojo de policía en Barra de Valizas, porque según aducen, esta familia estaba asentada en un predio que no les pertenece. (reactiva) https://t.co/NJMH6Z4SPN — leo sarro press (@leosarro) November 17, 2026

Insultos, forcejeos y disparos no letales

La situación escaló de insultos a forcejeos, y finalmente disparos no letales. Según informó la Jefatura de Policía de Rocha, “varias personas se abalanzaron sobre el alguacil judicial actuante” y “uno de los oficiales efectuó disparos con balines de goma para dispersar a los agresores”.

Uno de los proyectiles impactó en el pie de una mujer de 56 años que “participaba en los disturbios”. Fue asistida en el lugar y trasladada al hospital de Castillos, para luego ser derivada a un centro asistencial de la ciudad de Rocha.

La jefatura señaló que el procedimiento se realizó tras una medida judicial de demolición, y que el operativo desplegado buscó “garantizar la seguridad de los equipos técnicos y del personal municipal que trabajaba en el lugar”.

Desde la Policía rochense añadieron que por el momento no hay detenidos, y la Fiscalía actuante ordenó tanto la pericia del arma del policía que disparó como el relevamiento de los videos que circularon.