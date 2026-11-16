Una mujer de 48 años murió durante la madrugada de este lunes luego de que su casa se incendiara. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José, y testigos reportaron que se escuchó "una explosión" en la vivienda.

Según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado, efectivos de la seccional 8va concurrieron al lugar luego de un aviso que daba cuenta de un incendio en la casa. Al llegar allí, el personal policial constató que la vivienda "se encontraba totalmente afectada por las llamas", por lo que se comunicaron con una dotación de Bomberos.

Por otro lado, un vecino del lugar señaló a las autoridades que se encontraba durmiendo cuando oyó el sonido de una explosión y al mirar la vivienda, comprobó que se estaba incendiando.

Una vez que los bomberos llegaron al lugar y extinguieron las llamas, localizaron en el interior de la casa "un cuerpo humano incinerado", luego de tareas de remoción y enfriamiento.

Camiones de bomberos trabajando en incendio. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

La investigación bajo la órbita de la Fiscalía

De acuerdo a información recabada por la Policía, la mujer fallecida vivía sola y tenía 48 años, aunque su identidad se verificará una vez que concluyan las pericias.

En ese sentido, la Fiscalía Letrada de 1er turno ordenó que se le realice un análisis forense del cuerpo, con intervención de Policía Científica, así como un análisis de Bomberos.

Las circunstancias del hecho y de la explosión aún continúan bajo investigación.