La Armada Nacional realiza tareas de búsqueda para encontrar a un adolescente que desapareció en la tarde de este martes en aguas del río Uruguay, en la zona del Ayuí, cerca de la ciudad de Salto.

Según un llamado al 911, el joven de 13 años estaba bañándose con otros tres adolescentes cerca de una caseta de guardavidas, hasta que se alejó del lugar y se perdió de vista.

Río Uruguay, en la zona del Ayuí, cerca de la ciudad de Salto. Foto: Armada Nacional

La búsqueda se está gestionando a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar y la Prefectura del Puerto de Salto, desplegando "los recursos disponibles" para dar con el joven, comunicó la Armada.

Se espera que próximamente se sume al operativo una aeronave Beechcraft B200 de la aviación naval de patrulla marítima.

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