Cuánto cuesta alojarse en Montevideo, Punta del Este o Piriápolis el fin de semana de la final de la Libertadores

"¿Confirman que así estamos todos buscando alojamiento en Montevideo?”. Esa fue la descripción que utilizó Estudiantes para ironizar acerca de los precios de los hospedajes para quienes deseen quedarse en la capital tras el encuentro por la final de la Copa Libertadores, definición que enfrentará a Palmeiras con el equipo de La Plata el próximo sábado 28 de noviembre.

¿Confirman que así estamos todos buscando alojamiento en Montevideo? pic.twitter.com/QO0Yf1qOuL — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 24, 2026

Y es que el enojo es entendible. Parece inviable para cualquier persona de a pie el poder alojarse cerca (o no tan cerca) del Estadio Centenario ese día. El alojamiento puede costar entre US$ 900 y 2500, con opciones de hasta US$ 10.000, si se toma como base una noche para dos personas, lo que provocó quejas de muchos hinchas Pincharratas en redes sociales.

En Airbnb, por ejemplo, la reserva, del 28 al 29 de noviembre (aunque toda la semana aparece en rojo), brinda opciones desde los US$ 600 (monoambiente y lejos) a los US$ 5.000 (en Parque Batlle), con dos opciones por encima de los US$ 8.250 y hasta de US$ 10.125 (tres habitaciones y dos baños por Ricaldoni). Además, para la oferta que aún existe, las zonas de Avenida Italia contra el mítico escenario y Tres Cruces son al momento las más cotizadas.

Booking, por su parte, indica que el 95% de los alojamientos ya no están disponibles para esas fechas, siendo la oferta restante de hoteles que alcanzan los US$ 2.500 o apartamentos de US$ 3.500 por noche.

En ambos existen opciones más “accesibles” como es el caso de Pocitos, Punta Carretas o Ciudad Vieja, con montos desde los US$ 900 a los US$ 2.000, o habitaciones en Tres Cruces que oscilan entre los US$ 1.000 y US$ 1.900.

A su vez, existen inmobiliarias ofertando cuartos de apartamentos para cuatro personas por US$ 990.

De todas formas, los portales de reserva de hospedaje aún poseen opciones que directamente están tituladas como “apartamento a metros del estadio Centenario” o “con terraza y parrillero a ocho minutos del estadio”. Pese a los montos disparatados -a los que hay que sumarle el transporte, la entrada y la comida-, existe una “buena” noticia para los hinchas argentinos y es el “efecto Flamengo”.

"Efecto Flamengo"

Antes del pasado jueves, según explicaron a Ovación los encargados de la hotelería en Montevideo y Punta de Este, se esperaba una ocupación del 100% en Montevideo, Punta del Este y Piriápolis, impulsada por agencias brasileñas (varias de ellas con aviones reservados) pero, al quedar eliminado Flamengo, se generó una ola de cancelaciones masivas.

La ocupación ya no está colmada, por ende, los precios bajarán, así como fueron canceladas muchas de las reservas, lo que provocó molestia en el sector hotelero. Muchas agencias brasileñas habían hecho reservas o bloqueos con señas mínimas (o sin seña, bajo promesa de pago posterior al partido de semifinal). Al no clasificar, prefirieron perder la seña o directamente dar de baja los bloqueos.

¿Qué sucede en Punta del Este?

Billetes de 1.000 pesos uruguayos y Punta del Este de fondo. Foto: Archivo El País.

Actualmente hay lugar disponible en Punta del Este, Piriápolis y se prevén más liberaciones de habitaciones en Montevideo a medida que avancen los días. A pesar de la baja en las reservas tras la eliminación de Flamengo, el sector hotelero en Punta del Este mantiene un nivel de ocupación sólido debido a la coincidencia con otros acontecimientos internacionales ese mismo fin de semana. El encargado de la hotelería del Este, Héctor Araujo, explicó que habrá una celebración de un campeonato continental de Taekwondo -que agotó la capacidad de al menos seis hoteles en Punta del Este-, junto con la llegada de delegaciones y contingentes empresariales europeos.

Este flujo de visitantes impulsó a varios establecimientos que preveían abrir a mediados de diciembre a adelantar su apertura para la segunda quincena de noviembre.

En el caso de la ciudad esteña, en Airbnb aparecen poco más de 280 alojamientos disponibles, cuyos montos actuales oscilan entre los US$ 125 por noche para dos personas a más de US$ 7.500.

Un factor clave en la llegada a Piriápolis

Rambla de Piriápolis, Maldonado. Foto: Archivo El País.

La eliminación de Flamengo también impactó de forma directa con la caída instantánea de reservas de Piriápolis. De acuerdo con fuentes del sector, solo en esos puntos cayeron unas 10 reservas de golpe tras el triunfo de Estudiantes de La Plata. Actualmente, la tarifa promedio por noche en Piriápolis cotiza entre los US$ 150 y US$ 180 con desayuno incluido, con un margen de disponibilidad que se agota rápidamente.

Según supo Ovación, un factor clave en la dinámica de la zona es el arribo de un volumen significativo de vuelos chárter provenientes de Brasil que aterrizan directamente en Piriápolis (Aeropuerto El Jagüel), facilitando el traslado directo de las delegaciones e hinchas hacia los alojamientos de los balnearios.

Es imposible no comparar este fiebre finalista con lo que fue la pasada edición de la Libertadores disputada en Montevideo el 27 de noviembre de 2021, cuando Palmeiras, con Joaquín Piquerez, venció 2-1 a Flamengo. Si bien los fanáticos coparon las calles de la ciudad, aquella definición se dio en la resaca de la pandemia del covid 19, lo cual repercutió en la cantidad de asistentes. El Centenario, con capacidad para 60.000 personas no se llenó e incluso se obsequiaron una cantidad importante de boletos.

La importancia del comportamiento del hincha y el contraste Argentina-Brasil

El origen de la parcialidad marca una diferencia sustancial en la logística de viaje y en el impacto económico sobre el sector hotelero. Por un lado, la hinchada argentina se beneficia de la cercanía geográfica con Montevideo: un trayecto de aproximadamente siete horas en auto o en ómnibus permite trasladarse exclusivamente para presenciar el partido y emprender el retorno en el mismo día, sin demandar mayor pernocte.

En contraste, los hinchas brasileños de Palmeiras afrontan distancias mucho más extensas desde San Pablo, lo que requiere traslados aéreos o viajes por vía terrestre que superan las 24 horas. Esta logística los lleva a adquirir paquetes turísticos completos que garantizan estadías de varias noches en la ciudad.

Alojamientos entre 10 y 50 veces más caros

Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles del Uruguay, explicó que las contrataciones venían registrándose con meses de anticipación: “Desde junio ya sabíamos que había una alta ocupación para estas fechas. A nivel de los organizadores de estos eventos, ya tienen hoteles prácticamente todos ocupados y bloqueados desde entonces”, explicó Rodríguez e indicó que en este momento las reservas generales en la zona metropolitana y el este superan el 90%, alcanzando niveles casi totales en los establecimientos de mayor categoría: “En estos momentos las reservas superan el 90% en Montevideo y el este. Los hoteles más importantes están prácticamente arriba, entre el 95% y el 100%”, destacó.

Respecto a las tarifas, el titular de la gremial hotelera señaló que el incremento responde a la alta demanda propia de eventos de esta magnitud, aunque advirtió sobre distorsiones extremas y riesgos en la oferta informal: “En la oferta formal hay propuestas que llegan a ser 10 veces más caras respecto a lo normal. Y en los alojamientos por fuera del sistema, que no están regularizados, seguramente estén 40 o 50 veces más”, afirmó Rodríguez, al tiempo que advirtió sobre la presencia de ciberdelitos.

“Hemos tenido hackeos de páginas de mismos hoteles que mandan información falsa. Lo que pedimos a quienes vienen del exterior es que hagan contrataciones en lugares seguros, ojalá a través de agencias o confirmando directo con el lugar para no llevarse una ingrata sorpresa. Pensamos que vamos a tener 70.000 personas adentro del estadio y no menos de 20.000 dando vueltas, entre los que no consiguen entrada, los que vienen a acompañar, a festejar o a estar en el FanFest”, concluyó.

