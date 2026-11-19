La venta de entradas para La Bajada 2026 quedó habilitada para todo público este jueves y generó una cola virtual en la plataforma Tickantel, donde se pueden adquirir los tickets para una nueva edición de la multitudinaria fiesta que cada diciembre convoca a miles de personas en la Rambla de Punta Carretas.

Luego de una preventa exclusiva de 72 horas para clientes con tarjetas de crédito BROU Visa y BROU Recompensa Mastercard, la venta se extendió al resto de los interesados en participar del evento organizado por Gonzalo Cammarota, conocido como DJ Sanata.

Las entradas tienen un costo de $ 350, $ 50 más que en la edición de 2025, cuando la fiesta reunió a unas 60.000 personas. Los tickets se pueden comprar a través de la página web de Tickantel.

¿Cuándo será La Bajada 2026?

Por el momento, la fecha de La Bajada 2026 continúa siendo un misterio. Fiel a su tradición, la organización mantiene la costumbre de anunciar la celebración el mismo día en que se realiza, una particularidad que forma parte de la identidad del evento.

La expectativa crece mientras los asistentes se preparan para volver a reunirse en la Rambla de Punta Carretas con el objetivo de despedir el año y dejar las responsabilidades para marzo, como propone la consigna de la fiesta.

Será el segundo año consecutivo en que el acceso tendrá un costo. La decisión se implementó en 2025 debido al crecimiento de la convocatoria y a los gastos de producción, seguridad, baños y sonido que implica organizar un encuentro de estas dimensiones.