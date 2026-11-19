Noviembre y diciembre suelen llegar con la sensación de que el tiempo empieza a correr más rápido. A los pendientes laborales se suman los cierres, las evaluaciones, las actividades escolares, las despedidas, las compras y los encuentros de fin de año. También aparece la presión de cumplir antes de que termine diciembre con todo aquello que quedó postergado durante meses. En ese contexto, es fácil sentir que hay que hacer mucho en poco tiempo y que no está permitido bajar el ritmo.

A esa etapa se la suele llamar "la bajada": el último tramo del año, cuando el cansancio acumulado se mezcla con las obligaciones y las expectativas. Aunque el calendario indique que faltan pocas semanas para las vacaciones o para empezar un nuevo ciclo, eso no significa que haya que llegar a la meta a cualquier costo. Desde la psicología, distintas estrategias de manejo del estrés pueden ayudar a transitar este período con más calma, recuperar cierta sensación de control y evitar que la exigencia termine pasando factura.

Uno de los primeros pasos para reducir el estrés es revisar las expectativas. La idea de que hay que cerrar todos los asuntos pendientes, alcanzar los objetivos propuestos en enero y dejar cada aspecto de la vida en orden antes del 31 de diciembre puede convertirse en una fuente adicional de presión.

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) recomienda identificar qué situaciones generan estrés y evaluar cuáles pueden modificarse. A veces, eso implica dejar de asumir nuevas responsabilidades, pedir ayuda o flexibilizar ciertos estándares. No se trata de desentenderse de las obligaciones, sino de distinguir entre lo verdaderamente urgente y aquello que puede esperar.

Una herramienta sencilla consiste en hacer una lista de tareas y ordenarlas según su importancia y plazo. En lugar de intentar resolver todo al mismo tiempo, conviene elegir unas pocas prioridades realistas para cada jornada. También puede ser útil dividir los asuntos más complejos en pasos pequeños y concretos. La sensación de avance, incluso cuando se trata de acciones mínimas, ayuda a evitar que la acumulación de pendientes resulte abrumadora.

Aceptar que algunas cosas quedarán para el año siguiente también forma parte de una gestión saludable del tiempo. No todo lo que no se hizo representa un fracaso ni necesita convertirse en una deuda personal.

Agenda con un calendario. Foto: Unsplash

Aprender a poner límites también es cuidarse

En esta época del año, las demandas no siempre llegan del trabajo. Las reuniones familiares, los compromisos sociales, las celebraciones y las actividades de los demás pueden ocupar buena parte de la agenda. Aunque muchas de esas instancias sean agradables, su acumulación puede dejar poco espacio para descansar.

Por eso, aprender a decir que no —o, al menos, a negociar tiempos y condiciones— es otra estrategia importante. Establecer límites implica reconocer hasta dónde se puede llegar sin sobrecargarse y comunicarlo de manera clara. Puede significar no aceptar una tarea extra cuando la agenda ya está llena, retirarse de un encuentro más temprano o reservar algunas horas de la semana sin compromisos.

La APA señala que reducir las fuentes de estrés, cuando es posible, y buscar apoyo social son herramientas relevantes para afrontar situaciones exigentes. No es necesario resolver todo en soledad: conversar con alguien de confianza, pedir colaboración o compartir una preocupación puede ayudar a encontrar alternativas y a poner los problemas en perspectiva.

Las pausas no son tiempo perdido

Cuando hay muchas cosas por hacer, descansar puede generar culpa. Sin embargo, intentar sostener un ritmo intenso durante semanas no necesariamente mejora el rendimiento. Las pausas permiten recuperar energía y atender las señales de cansancio antes de que se acumulen.

Caminar, estirarse, escuchar música, leer o dedicar unos minutos a una actividad placentera son algunas formas de interrumpir la rutina. También pueden ayudar los ejercicios de respiración lenta y las prácticas de relajación o atención plena. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda, por ejemplo, respirar de manera pausada y profunda cuando aparece la sensación de estar desbordado, ya que puede contribuir a disminuir la activación física asociada al estrés.

El movimiento también puede ser un aliado. No hace falta iniciar una rutina exigente ni proponerse grandes objetivos: una caminata diaria o alguna actividad física que resulte disfrutable puede ayudar a despejar la mente y aliviar parte de la tensión emocional.

Foto: Commons.

Cuidar el sueño y no descuidar los hábitos básicos

En medio de los cierres y las celebraciones, el sueño suele ser uno de los primeros hábitos que se resienten. Acostarse más tarde para terminar tareas, modificar los horarios o mantener la cabeza ocupada con asuntos pendientes puede afectar el descanso y, a su vez, dificultar la concentración y la regulación de las emociones.

Intentar mantener horarios relativamente estables, reducir los estímulos antes de acostarse y evitar trasladar las preocupaciones laborales a la cama puede favorecer un mejor descanso. También conviene prestar atención a otros aspectos cotidianos, como alimentarse de manera regular, mantenerse hidratado y no depender del café o del alcohol para sostener el ritmo o aliviar la tensión.

Estas recomendaciones no eliminan las causas del estrés, pero ayudan a cuidar los recursos físicos y emocionales necesarios para afrontarlas. El objetivo no es incorporar una lista interminable de hábitos nuevos, sino sostener algunas rutinas posibles incluso en semanas más demandantes.

Cambiar la mirada sobre el cierre del año

El balance de fin de año puede ser otra fuente de exigencia. Las metas que no se alcanzaron, los proyectos que quedaron a mitad de camino o las decisiones que no salieron como se esperaba suelen ocupar más espacio que aquello que sí se consiguió.

En lugar de evaluar los últimos meses únicamente en función de los resultados, puede ser útil reconocer los avances, los aprendizajes y los esfuerzos realizados. También preguntarse qué fue posible hacer con el tiempo y las circunstancias disponibles, sin compararse con los objetivos de otras personas ni con una versión idealizada de uno mismo.

La autocompasión —tratarse con la misma comprensión que se tendría con alguien querido— ayuda a moderar la autocrítica y a reconocer los propios límites. No significa renunciar a las metas, sino entender que el valor de un año no se mide exclusivamente por la cantidad de objetivos cumplidos.

Sentirse más cansado, irritable o preocupado durante una etapa de mucha actividad no implica necesariamente que exista un problema de salud mental. Sin embargo, si el malestar se vuelve persistente, interfiere con el sueño, el trabajo o los vínculos, o genera una sensación de desborde que no disminuye, es importante buscar orientación profesional.

Atravesar la bajada no debería convertirse en una carrera para llegar exhaustos a las fiestas. Quizás el desafío de este último tramo no sea hacer todo lo que quedó pendiente, sino elegir qué merece realmente nuestra energía, aceptar lo que puede esperar y reservar un espacio para el descanso. El año termina en una fecha determinada; el bienestar, en cambio, no debería quedar postergado hasta entonces.