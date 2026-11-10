Por qué algunas personas prefieren dormir con la cama contra la pared, según la psicología

En algunos dormitorios, la cama queda pegada a una pared porque no hay otra forma de distribuir los muebles. En otros, en cambio, esa ubicación se mantiene incluso cuando existe espacio suficiente para separarla. Para quienes eligen esta disposición, tener un límite físico a un costado puede generar una sensación de resguardo que favorece el descanso.

Desde la psicología, esta preferencia puede relacionarse con la manera en que cada persona percibe su entorno y busca sentirse segura. La pared funciona como una referencia física que delimita el espacio y, en determinadas personas, reduce la sensación de vulnerabilidad durante el sueño.

La psicóloga Pilar Conde explicó a la revista El Mueble que el contacto físico puede contribuir a la autorregulación y a una mayor conciencia corporal. En ese sentido, apoyarse junto a una pared puede resultar reconfortante para algunas personas. Sin embargo, la experiencia no es igual para todos: mientras a unos les transmite tranquilidad, a otros puede provocarles una sensación de agobio o encierro.

La elección también puede estar vinculada con experiencias anteriores. Según Conde, es habitual que durante la infancia la cama esté ubicada contra una pared, una disposición que puede quedar asociada a una sensación de protección y familiaridad.

Hombre durmiendo. Foto: Pexels.

Por eso, algunas personas mantienen esa preferencia en la vida adulta. No necesariamente se trata de una decisión consciente, sino de una posición que les resulta conocida y que asocian con el descanso.

En muchos casos, sin embargo, la explicación es mucho más sencilla: aprovechar mejor los metros disponibles. Incluso cuando la elección responde a una necesidad de protección, eso no implica por sí mismo que exista una dificultad psicológica.

La clave, señalan los especialistas, está en cómo cada persona percibe su dormitorio y en si ese ambiente le permite descansar con comodidad y tranquilidad. Más que interpretar la ubicación de la cama como un indicador de personalidad, conviene entenderla como una preferencia que puede responder a motivos prácticos, experiencias personales o necesidades de confort.

Con base en El Tiempo/GDA