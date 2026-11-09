Beatriz Ruiz, psicóloga: por qué a veces hablar no alcanza para resolver un conflicto

Tener una conversación pendiente sobre un tema incómodo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Después de una ruptura, un conflicto con una amiga o una diferencia con un familiar, muchas personas sienten la necesidad de hablar para expresar lo que les pasa, aclarar una situación o encontrar un punto en común. Sin embargo, también puede aparecer una pregunta: ¿para qué tener esa charla si ya sabemos cómo va a terminar?

La psicóloga Beatriz Ruiz abordó esta situación y explicó por qué no todas las conversaciones difíciles dependen de encontrar las palabras correctas.

“Hay muchísimas veces que queremos tener una última conversación tras una ruptura o hablar con una amiga o un familiar sobre algo en concreto, pero te parás a pensar y decís: ‘¿Para qué?’. Si ya sabés cómo va a terminar”, señaló.

Según describió, en algunas ocasiones, el intento de expresar lo que uno siente termina desviándose hacia la manera en que se dicen las cosas. En lugar de hablar sobre el problema original, la conversación se transforma en un intercambio de reproches: “Mirá cómo estás hablándome”, “siempre sos igual” o “no se puede hablar con vos”.

En ese contexto, Ruiz advirtió que muchas veces se cae en la idea de que, si se encuentran las palabras exactas, la otra persona finalmente va a comprender el mensaje. Pero no siempre sucede así.

“Hay conversaciones en las que no se necesita una forma mejor de explicar las cosas, sino simplemente necesitamos que haya una persona al otro lado que esté dispuesta a escuchar lo que tenés que decir”, explicó.

Para la profesional, uno de los principales obstáculos aparece cuando quien escucha está más concentrado en defenderse que en comprender lo que el otro intenta transmitir. Por eso, incluso cuando una persona consigue expresarse con claridad y comunicar exactamente lo que quería decir, no tiene garantizado que su interlocutor esté dispuesto a escucharla.

Pareja peleada con los brazos cruzados. Foto: Freepik.

La empatía y la inteligencia emocional son, en ese sentido, dos factores fundamentales para que una conversación difícil pueda desarrollarse de manera constructiva.

Finalmente, Ruiz planteó que reconocer que no se quiere o no se puede tener determinada conversación con alguien no necesariamente significa rendirse.

“Simplemente significa que hemos conseguido entender o hemos aceptado que yo sepa explicarme no me garantiza que la persona que tengo delante esté dispuesta a escucharme”, concluyó.

En base a La Nación/GDA