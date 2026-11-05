La psicología desmitifica la jubilación: la importancia de los pequeños propósitos cotidianos

El retiro laboral suele asociarse con un catálogo de grandes expectativas, viajes postergados o metas extraordinarias. Sin embargo, la evidencia en el campo de la psicología señala un panorama bien distinto. Investigaciones sobre el comportamiento y la adaptación en la adultez mayor revelan que el bienestar tras colgar los hábitos de trabajo no responde a un único libreto, sino a la capacidad de encontrar sentido en la vida diaria.

Para muchos, el cese de la actividad formal representa la oportunidad de saldar deudas pendientes con sus pasiones o concretar proyectos largamente aplazados. Para otros, en cambio, la plenitud se alcanza en la serenidad de una jornada previsible, donde la lectura, la cocina, las caminatas por el barrio, el cuidado de familiares o una buena charla en la mesa cobran el protagonismo central.

La literatura científica no establece jerarquías entre ambos caminos. Un relevamiento realizado entre más de dos mil adultos demostró que la inmensa mayoría valora profundamente conservar un sentido de dirección una vez retirados. Esta búsqueda de propósito, lejos de extinguirse con los años, suele acentuarse con la edad, manifestándose tanto en grandes iniciativas como en gestos simples: acompañar a un ser querido, aprender algo nuevo o dedicarse a la huerta en el fondo de casa.

Por otra parte, análisis enfocados en la redistribución del tiempo libre tras dejar el mercado de trabajo indican que las horas que antes absorbía el empleo suelen volcarse a tareas del hogar, el descanso, actividades de bajo impacto como la lectura o el consumo de pantallas. Aunque en términos generales la salud mental experimenta una franca mejoría tras la jubilación, la clave del equilibrio reside en la forma global en que se estructura la jornada.

Foto: Commons.

En ese sentido, el seguimiento a más de un centenar de personas en la transición hacia la jubilación constató que los índices de disfrute diario no solo aumentan al dejar de trabajar, sino que se mantienen en niveles elevados al menos durante el primer año. Las actividades físicas y los encuentros con amigos o familiares resultan ser las fuentes principales de satisfacción, ubicándose bastante por encima de las obligaciones domésticas.

No obstante, los especialistas advierten sobre los riesgos de caer en un automatismo desmedido. Un trabajo publicado en 2026, enfocado en adultos mayores, advierte que las rutinas marcadamente repetitivas se vinculan con un incremento en los niveles de soledad, menor diversidad en los contactos sociales y un deterioro cognitivo y funcional más acentuado. La estabilidad es valiosa, pero conviene no confundirla con el aislamiento.

Adulto mayor usa el celular. Foto: Freepik.

Desde la teoría de la selectividad socioemocional desarrollada por la investigadora Laura Carstensen, se explica que la perspectiva temporal modifica radicalmente las metas personales. Al percibir que el horizonte futuro es más acotado, las personas tienden a priorizar aquellas experiencias con densidad afectiva inmediata por sobre la acumulación de información o la proyección a largo plazo. De allí que compartir unos mates, mantener una conversación genuina o hacer un recorrido habitual adquieran un peso emocional mucho más significativo que ostentar una agenda abarrotada.

En definitiva, la construcción de una jubilación gratificante exige combinar una cuota de estructura con flexibilidad. Mantener ciertos hábitos ordenados resguarda el ritmo biológico, mientras que sumar movimiento, sociabilidad y tareas con significado evita que el día a día termine siendo un encierro. La fórmula no es universal: el verdadero indicador de éxito radica en que cada persona preserve su autonomía y encuentre motivos propios para disfrutar de su tiempo.

En base a La Nación/GDA