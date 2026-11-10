Construyen 40 km de redes de saneamiento para conectar a Punta del Este, con una inversión de US$ 12 millones

La Intendencia de Maldonado y la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE llevan adelante obras para construir 40 kilómetros de redes de saneamiento en zonas de Punta del Este que no tenían cobertura. El costo del proyecto es de unos US$ 12 millones, y beneficiará a alrededor de 6.000 familias en 15 barrios de la zona.

Se espera que la construcción esté finalizada para finales de 2028, según OSE. En ese marco, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, indicó que los frutos de estas obras se verán hacia el año 2029, resolviendo una "necesidad imperiosa de los vecinos y visitantes".

Cómo es el proyecto de US$ 12 millones para sumar 1.500 conexiones de saneamiento en Punta del Este

Como antesala de la gran obra aprobada, la Intendencia de Maldonado informó que OSE-UGD desarrollan trabajos de desagües y pluviales en Avenida del Mar que abarcarán un tramo de tres kilómetros, desde Bulevar Artigas hasta la Rambla Lorenzo Batlle Pacheco. Durante esta etapa de construcción, se ensancharán calzadas vehiculares y se construirán cordones y sendas peatonales. Además, se contempla instalar una red de iluminación en toda la zona.

Trabajos de desagües y pluviales en Avenida del Mar, en Punta del Este. Foto: Intendencia de Montevideo.

Asimismo, las obras de saneamiento de aproximadamente 40 kilómetros integrarán a los barrios Jardines de Córdoba, Beverly Hills y diversos sectores de Lugano, entre otras zonas, integrando a alrededor de 1.500 hogares al sistema.

El proyecto requiere de una extensa coordinación entre OSE y la Intendencia para organizar la logística de los trabajos en la vía pública, con el fin de disminuir el nivel de afectación que afrontan los vecinos de las zonas comprendidas. Además, las instituciones colaboran para asegurar una rápida reparación de los pavimentos intervenidos.

Una de las dificultades técnicas más desafiantes para las obras en esta zona del país es el terreno sobre el que se construye, debido a sus características arenosas y la alta presencia de agua en el suelo, que exigen "condiciones particulares para la ejecución", según un comunicado de OSE.

Otro obstáculo que se prevé para estos trabajos es la necesidad de interrumpir las obras una vez que llegue la temporada de verano, para no interferir en la actividad turística que suele producirse en Punta del Este. Antes de que comience la época estival, se dejarán las zonas intervenidas "en condiciones" y se reanudarán las tareas cuando termine la temporada que suele recibir a grandes cantidades de visitantes.

Financiamiento de las obras

El proyecto de US$ 12 millones forma parte del fideicomiso de agua y saneamiento de Maldonado. Allí, participan el gobierno departamental y OSE. Las obras se desarrollan con fondos del banco Fonplata y es administrada por la Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión (Conafin).