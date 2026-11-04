Cuándo empieza el verano en Uruguay: fecha oficial y hora exacta del solsticio

El inicio del verano en Uruguay tiene su fecha y hora exactas confirmadas a través de los registros astronómicos oficiales. La llegada de la nueva estación estival en el hemisferio sur se producirá el lunes 21 de diciembre de 2026, jornada en la que se registrará el solsticio de diciembre.

Este fenómeno marca el día más largo del año, con la mayor cantidad de horas de luz solar en el territorio uruguayo.

Desde el punto de vista astronómico, el verano en Uruguay abarcará desde el lunes 21 de diciembre de 2026 hasta el sábado 20 de marzo de 2027, momento en que el equinoccio dé paso al otoño.

¿A qué hora arranca el verano en Uruguay?

El solsticio de diciembre se dará a las 20:50 en tiempo universal coordinado (UTC). Según los datos brindados por el Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, la hora exacta en la que se producirá el solsticio, que marca cuándo arranca el verano en Uruguay, será a las 17:50 horas del lunes 21 de diciembre de 2026.

Según explica ANEP, en su sitio de Uruguay Educa, este fenómeno se produce porque la Tierra tiene su eje de rotación inclinado y, durante su recorrido alrededor del Sol, esta inclinación hace que los hemisferios reciban distintas cantidades de luz a lo largo del año. Esto genera que a partir del mes de diciembre el hemisferio sur quede más orientado hacia el Sol.

A su vez, el solsticio marca el momento en que esta situación alcanza su punto máximo, lo que da lugar al día más largo y la noche más corta del año en Uruguay.

Vista aérea de la playa Mansa de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

¿Cuándo arranca el verano en Argentina, Brasil y Chile?

Aunque el evento astronómico sucede en un único momento a nivel global (20:50 UTC), el horario de reloj cambia según el huso de cada nación. A la par de Uruguay, la estación estival comenzará a las 17:50 horas en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia). En otros puntos del continente, la hora local fijada corresponde a las 16:50 horas en Bolivia y a las 15:50 horas en Perú.