Nuevos semáforos comenzarán a operar en zonas turísticas de Maldonado a partir de este viernes 23 de octubre

Con la finalidad de organizar el tránsito en dos zonas de alto flujo de vehículos, la Intendencia de Maldonado anunció que realizó una inversión para poner en funcionamiento dos nuevos semáforos.

La iniciativa fue impulsada por el Departamento de Movilidad de la IDM buscando mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en dos tramos que, durante la temporada estival, suelen contar con una alta concentración de turistas.

Dónde están los nuevos semáforos que comenzarán a operar en zonas turísticas de Maldonado

El primero de los dos semáforos está sobre la Ruta Interbalnearia, en los dos lados de la rotonda en la intersección con la Ruta 12 (Solanas). En tanto, el segundo cruce semafórico está en Avenida Roosevelt, a la altura del barrio Cantegril, en el tramo que une Maldonado con Punta del Este.

Según la comuna, las nuevas baterías de semáforos de la Avenida Roosevelt están dispuestas a ambos extremos de un tramo caracterizado por la presencia de cruces asimétricos en ambos lados de la Avenida Roosevelt (Camps - avenidas Litman y República Argentina - Thomas Jefferson).

Nuevo semáforo en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Los dispositivos comenzarán a funcionar a partir del viernes 23 de octubre. Por ahora, se encuentran en "modo destellante", comunicó el gobierno departamental.

La IDM informó que, mediante interrupciones puntuales del flujo de tránsito principal que circula por la Avenida Roosevelt, se generan intervalos de tiempo que facilitan la incorporación segura de los flujos secundarios y la ejecución de las distintas maniobras en el tramo intermedio, en particular, los giros a la izquierda en los cruces asimétricos.

Estos semáforos son distintos a los tradicionales que apuntan a vehículos y peatones, según las autoridades. En cambio, el funcionamiento cuenta con un "esquema adaptable donde los ciclos se ajustan a condiciones variables de circulación mediante la programación de diferentes planes que incorporan la variabilidad de días y horarios".

Av. Franklin D. Roosevelt de Punta del Este. Foto: Intendencia de Maldonado.

Para concluir, la Intendencia exhortó a los conductores y peatones a respetar las normativas y regulaciones del tránsito, para prevenir siniestros.