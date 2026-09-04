Maldonado plantea proyecto para implementar estacionamiento tarifado: las primeras dos horas serían gratuitas

La Intendencia de Maldonado (IDM) envió un proyecto a la Junta Departamental para regular el estacionamiento tarifado en ciertas zonas, como el centro de Maldonado, y explicó cómo funcionaría el sistema.

El gobierno departamental afirma que la iniciativa intenta mejorar la movilidad urbana debido al crecimiento de la presencia vehicular y el limitado espacio disponible para estacionamientos en la vía pública. El dinero recaudado se destinará a programas sociales.

El proyecto remitido por el intendente Miguel Abella deberá ser analizado por la Junta Departamental.

Estacionamiento tarifado en Maldonado

El proyecto establece que las zonas de estacionamiento regulado funcionarán de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, mientras que sábados, domingos y feriados será gratuito.

Por otro lado, las dos primeras serán gratuitas. El valor de la tarifa de estacionamiento será $ 40 para la primera hora después del periodo gratuito, $ 50 para la segunda, $ 60 para la tercera y $ 70 para el resto.

Se habilitarán varios medios de pago para abonar el estacionamiento. Entre las modalidades, se destacan aplicaciones instaladas en celulares, locales de cobranza o comercios.

Cada usuario tendrá que indicar su matrícula, tiempo de estacionamiento, fecha y horario.

Además, se dispondrán bonificaciones semanales, mensuales y anuales, dependiendo de la zona, mientras que durante el Día del Centro se podrá otorgar hasta tres horas consecutivas de estacionamiento gratuito.

Cartel de estacionamiento tarifado. Foto: Archivo El País

Excepciones del estacionamiento regulado

Quedarán exonerados de pagar por estacionamiento:



Personas en situación de discapacidad que cuenten con vehículos identificados

Automóviles del Poder Judicial y el Ministerio del Interior

Transporte escolar (para ascenso y descenso y sin exceder los 30 minutos)

Vehículos conducidos por médicos que concurran a domicilios particulares en prestación de servicios

Vehículos que realicen operaciones de carga y descarga (con un máximo de 30 minutos)

Transporte turístico en cumplimiento de sus servicios y de la IDM

Por otra parte, se prevé brindar permisos especiales a los residentes de la zona regulada que utilicen el inmueble exclusivamente como vivienda, sin destinarlo a otros fines.

Los beneficiarios podrán solicitar la exoneración del pago por hasta un vehículo, que deberá estar empadronado en el departamento de Maldonado y no registrar deudas. Para acceder al beneficio, deberán presentar ante la Intendencia una constancia de domicilio y la libreta de propiedad del vehículo.

Centro de Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Sanciones contempladas en el proyecto

Las personas que no tengan un ticket de estacionamiento serán sancionadas con 2 UR ($ 3.846,88 a valores de julio 2026), mientras que quienes lo tengan vencido recibirán una multa de 1 UR ($ 1.923,44). En caso de que pasen 24 horas, se utilizará el guinche.