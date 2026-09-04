Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Maldonado plantea proyecto para implementar estacionamiento tarifado: las primeras dos horas serían gratuitas

La iniciativa establece tarifas, horarios, métodos de pago y exoneraciones especiales. El proyecto será analizado por la Junta Departamental de Maldonado.

El País
El País
04/09/2026, 15:47
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cartel de estaconamiento tarifado.
Cartel de estaconamiento tarifado.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La Intendencia de Maldonado (IDM) envió un proyecto a la Junta Departamental para regular el estacionamiento tarifado en ciertas zonas, como el centro de Maldonado, y explicó cómo funcionaría el sistema.

El gobierno departamental afirma que la iniciativa intenta mejorar la movilidad urbana debido al crecimiento de la presencia vehicular y el limitado espacio disponible para estacionamientos en la vía pública. El dinero recaudado se destinará a programas sociales.

El proyecto remitido por el intendente Miguel Abella deberá ser analizado por la Junta Departamental.

Saneamiento en Punta del Este: nuevas obras por US$ 10,5 millones beneficiarán a 15 barrios hacia 2029

Estacionamiento tarifado en Maldonado

El proyecto establece que las zonas de estacionamiento regulado funcionarán de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, mientras que sábados, domingos y feriados será gratuito.

Por otro lado, las dos primeras serán gratuitas. El valor de la tarifa de estacionamiento será $ 40 para la primera hora después del periodo gratuito, $ 50 para la segunda, $ 60 para la tercera y $ 70 para el resto.

Se habilitarán varios medios de pago para abonar el estacionamiento. Entre las modalidades, se destacan aplicaciones instaladas en celulares, locales de cobranza o comercios.

Cada usuario tendrá que indicar su matrícula, tiempo de estacionamiento, fecha y horario.

Además, se dispondrán bonificaciones semanales, mensuales y anuales, dependiendo de la zona, mientras que durante el Día del Centro se podrá otorgar hasta tres horas consecutivas de estacionamiento gratuito.

Cartel de estacionamiento tarifado.
Cartel de estacionamiento tarifado.
Foto: Archivo El País

Excepciones del estacionamiento regulado

Quedarán exonerados de pagar por estacionamiento:

  • Personas en situación de discapacidad que cuenten con vehículos identificados
  • Automóviles del Poder Judicial y el Ministerio del Interior
  • Transporte escolar (para ascenso y descenso y sin exceder los 30 minutos)
  • Vehículos conducidos por médicos que concurran a domicilios particulares en prestación de servicios
  • Vehículos que realicen operaciones de carga y descarga (con un máximo de 30 minutos)
  • Transporte turístico en cumplimiento de sus servicios y de la IDM

Por otra parte, se prevé brindar permisos especiales a los residentes de la zona regulada que utilicen el inmueble exclusivamente como vivienda, sin destinarlo a otros fines.

Los beneficiarios podrán solicitar la exoneración del pago por hasta un vehículo, que deberá estar empadronado en el departamento de Maldonado y no registrar deudas. Para acceder al beneficio, deberán presentar ante la Intendencia una constancia de domicilio y la libreta de propiedad del vehículo.

Centro de Maldonado.
Centro de Maldonado.
Foto: Intendencia de Maldonado.

Sanciones contempladas en el proyecto

Las personas que no tengan un ticket de estacionamiento serán sancionadas con 2 UR ($ 3.846,88 a valores de julio 2026), mientras que quienes lo tengan vencido recibirán una multa de 1 UR ($ 1.923,44). En caso de que pasen 24 horas, se utilizará el guinche.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Intendencia de Maldonado

Te puede interesar