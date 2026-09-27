Intendente de Maldonado: “A Orsi le doy una carta de crédito” y Lacalle “está obligado a ir” en las elecciones

En los últimos meses volvió a estar sobre la mesa la movilidad en Maldonado, sobre todo por la postergación de la decisión de que los ómnibus interdepartamentales no ingresaran más a la terminal de Punta del Este.

Además, se planteó una iniciativa privada para que haya un tranvía que el jefe comunal descartó porque “no dan los números”. A nivel político, Abella cuestionó cierta “desconexión” en el Partido Nacional.

-¿Cuál es su buque insignia? ¿Por qué hecho va a ser recordada su gestión en Maldonado?

-Quiero dejar una señal distinta. Quiero apostar al diálogo y la apertura. Quiero dejar un Maldonado diferente. El departamento viene con un crecimiento muy grande. Es más, es el que más crece. Por lo tanto, quiero tratar de dejar un poco de orden y que lleguen los servicios a los lugares antes que la gente.

Miguel Abella, intendente de Maldonado.

Foto: Estefanía Leal

-A nivel de la intendencia creó una comisión interpartidaria para generar cambios en la movilidad. Se habló de desarrollar una aplicación, generar carriles exclusivos y bajar el precio del boleto. ¿En qué está todo eso?

-En eso estamos trabajando con el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) desde hace un año y medio. Hay un estudio hecho -y se espera otro informe más- y, además, agregamos a la Facultad de Arquitectura. Esa comisión cumplió con un trabajo, que mandamos en la modificación presupuestal, y va a seguir cuando recibamos los nuevos informes.

-¿La gente cuándo va a empezar a ver cambios?

-La medida más pronta, en este verano, es el estacionamiento tarifado de Maldonado. Estamos tratando de cerrar con Antel. La implementación será con una modalidad que pidieron los comerciantes: no se cobrarán las dos primeras horas.

-¿Su idea era que fueran gratis las dos primeras horas?

-No, fue iniciativa de la cámara empresarial y a solicitud de los comerciantes. Nosotros lo entendemos conveniente. El fin del tarifado no es recaudar, es tratar de ordenar.

-¿Alcanza esta medida ante el crecimiento demográfico que tuvo, por ejemplo, Punta del Este?

-No. Pero, además, se aplica en Maldonado porque en Punta del Este no podemos debido a que mucha gente reside en edificios sin cochera en la península. Hoy la normativa es distinta porque obliga a construir un garaje por unidad. Ahí estamos haciendo el ensanche de Gorlero, cambiamos el flechado de la calle 24 y trabajamos con la Feria de Artesanos.

Fachada del edificio sede de la Intendencia de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

-Hubo un revés en la decisión de cambiar el rol de la terminal de Punta del Este. Primero dijo que los ómnibus del transporte internacional e interdepartamental no iban a llegar hasta allí, sino que se iban a quedar en Maldonado, y después se fue para atrás. ¿Por qué hay una resistencia al cambio?

-Jamás dije que la terminal fuera a desaparecer. Es un punto neurálgico en la entrada de Punta del Este y sirve para mantener los ómnibus locales, taxis, Uber... Pero también para que pueda estar la emergencia. Hoy la llamas por un accidente dentro de Punta del Este y demora media hora debido al tránsito. La idea es que, además, esté la Policía, Prefectura y Bomberos. Vamos a mantener ambas terminales. La idea no es perjudicar a nadie, al revés, es favorecer. No nos molestó decir “no llegamos en condiciones para esta temporada y vamos a seguir conversando”.

-Pero ¿a qué adjudica la resistencia?

-Al desconocimiento. Se habló de que no habíamos tenido reuniones con nadie, cuando no es verdad porque nos juntamos con representantes del sector empresarial y del transporte. También tenemos información detallada de la movilidad. Puede ser que haya un tema político en el medio y algunas otras cuestiones. Lo vamos a volver a poner arriba de la mesa.

-¿Hubo resistencia del Frente Amplio?

-A no olvidarse que el Frente Amplio también quiso sacar la terminal hace unos 14 o 15 años. Y hubiera sido lógico, pero a ellos no les fue bien. Nosotros estamos tratando de que la gente entienda que estamos buscando lo mejor para todos.

-El director de Saceem, Alejandro Ruibal, a principio de año puso sobre la mesa la idea de construir un tranvía en Punta del Este. ¿Cómo vio la propuesta?

-Daría la misma respuesta que se dio en Montevideo: no dan los números.

Levantamiento de veredas sobre la Avenida Gorlero, en Punta del Este. Intendencia de Maldonado

-Le consulto por un tema de su partido: ¿cómo vio todo el episodio que inició con la condena al asesor del edil del Partido Nacional por Montevideo, Gonzalo Gómez?

-Trato de no involucrarme mucho en los temas que no... Apuesto a otro tipo de cosa. Entonces, no me meto mucho en los temas que no tengo conocimiento y realmente no conozco al edil aunque sí a Jorge Gandini por su trayectoria.

-¿Vio la conferencia que Gandini dio el martes?

-No. Ese día terminé casi a las 21:00. No, la verdad que no.

-¿Cree que el lavado de activos y el narcotráfico están cerca de la política?

-No. Sin lugar a dudas, el país tiene un problema con el narcotráfico. Todos los que estamos en el sistema político tenemos que trabajar.

-¿Debería haber un mayor control del financiamiento de los partidos políticos?

-Tendría que haber algún ajuste en muchas cosas, no solo en el financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, en el control del ingreso al país, en especial porque tenemos muchos puntos de conexión vía terrestre con Brasil y Argentina.

-Se dice que la construcción es un rubro que se presta para el lavado de dinero, y en Maldonado ha habido un crecimiento inmobiliario. ¿Cree que hay lavado de dinero?

-No, eso está bastante controlado por las nuevas reglamentaciones y por las exigencias que hay. Los inversores que están en Maldonado son toda gente muy conocida, muy seria y que no solo invierte en Uruguay. Hoy la firma de un boleto de reserva no es tan sencilla como antes y el dinero está todo bancarizado. Se controla. No veo que en Maldonado sea un problema este tipo de cosas.

Proyecto de Cipriani en el exhotel de San Rafael, en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

-Una de las grandes obras en el departamento es de Giuseppe Cipriani en el exhotel San Rafael. ¿Cómo vivió todo el parate de la obra?

-Nos preocupó en su momento. Por suerte la reconstrucción de San Rafael ya está casi culminada. Tenemos mucha esperanza de que esa inversión esté funcionando en abril o mayo de 2027. También estamos contentos porque la marca de Cipriani es un factor importante, no solo para Punta del Este, sino para el país; y por la inversión que está llevando adelante Fasano en el Enjoy. Son dos potencias en el mundo y van a contribuir mucho al crecimiento de Punta del Este en marca de calidad y en un registro de gente de otro nivel que muchas veces no era accesible. Nos va a dar otro empuje al turismo de todo el año, al que queremos apostar.

-Más allá del turismo durante todo el año, ¿interesa un turismo de mejor nivel socioeconómico que pueda atraer estas inversiones?

-El hotel San Rafael tiene unas 67 habitaciones, por lo que la apuesta está hecha a un nivel muy alto. El Conrad tenía 300 habitaciones y va a quedar con 200. La apuesta que están haciendo es de un nivel distinto al que tenían. Pero yo apuesto... en Maldonado ya este invierno fue totalmente distinto. Había restaurantes abiertos con gente en la península. También tenemos objetivos claros para el departamento. La modificación presupuestal que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 nos va a permitir desembarcar donde siempre dijimos: los barrios. Aunque ya estamos trabajando. Por ejemplo, llevamos colocadas casi 1.700 luminarias en estos 13 meses. No hemos cortado cinta porque creo que el trabajo hay que hacerlo y la gente se da cuenta sola. La apuesta es tratar de darles a las personas servicios y calidad de vida.

-¿No le gusta cortar tanta cinta?

-No, las cosas hay que mostrarlas, pero ¿qué sentido tiene que nosotros cortemos cinta si uno dijo que es lo que iba a hacer? Trato de ponerme siempre en rol de una persona de gestión y no de político. Hay que hacer un balance porque tampoco es decir “no vamos a estar mostrando”. Va a llegar el momento de mostrar lo que estamos haciendo.

-Sobre todo en campaña...

-No tanto en campaña, a mí no me preocupa. Hice una campaña de cinco meses en la cual no hice un acto político. Fui a las casas de las familias, conversé con la gente.

-A nivel nacional, ¿es de los que espera a Luis Lacalle Pou para las próximas elecciones?

-Soy de los que están convencidos de que está obligado a ir. No soy de los que espera. No solo por los blancos, sino por el país. Dio una impronta distinta durante su gobierno. Hoy, con la edad que tiene y todo, quizás no le guste, pero está obligado y vamos a tener un Lacalle renovado. Tema aparte, pero tenemos un sistema con el que nos pasamos casi dos años de elección. Habría que reducir o ver de qué manera lo hacemos. Es un costo alto.

Miguel Abella, intendente de Maldonado. Foto: Estefanía Leal