"Nadá en Punta" abre en diciembre la temporada de aguas abiertas en Punta del Este

"Nadá en Punta" realizará su segunda edición del 11 al 13 de diciembre de 2026 en Playa Mansa, con tres jornadas que combinarán deporte, actividades sociales y tiempo para conocer y disfrutar Punta del Este. El cambio de marzo a diciembre responde a la experiencia de la primera edición y al pedido de los propios nadadores, que llegan a marzo sobre el final de una extensa temporada de competencias.

Al mismo tiempo, la nueva fecha mantiene una de las premisas trabajadas junto a la Intendencia de Maldonado: contribuir a generar movimiento turístico fuera de los meses de temporada alta.

“Diciembre nos permite abrir la temporada de aguas abiertas, llegar con otra preparación y mantener algo que para nosotros es fundamental: que el evento también contribuya a generar movimiento turístico en Punta del Este”, señaló Diego Degano, cuádruple campeón mundial de aguas abiertas y director del evento deportivo.

Un nuevo escenario en Playa Mansa

Otra de las novedades será el traslado de Parada 9 a Parada 3 de Playa Mansa. La Dirección Nacional de Hidrografía autorizó la realización de las largadas y llegadas en el lugar y el acceso del público al Muelle La Pastora para observar las competencias.

“Parada 3 nos permite dar un paso adelante. Pensamos en el circuito que encontrará el nadador, pero también en quienes lo acompañan. El muelle acerca al público y le aporta al evento una imagen muy característica de Punta del Este”, expresó Carlos Scanavino, referente histórico de la natación uruguaya y director de Nadá en Punta.

El evento es el destino

La actividad comenzará el viernes con la registración y diferentes propuestas sociales. El sábado y domingo se disputarán por la mañana las pruebas de 500 metros, 2 y 5 kilómetros, dejando las tardes libres para disfrutar de la ciudad.

El programa responde a una idea central del proyecto: “El evento es el destino”. Nadá en Punta está pensado como un producto turístico-deportivo en el que la competencia, la estadía y la experiencia de Punta del Este forman parte de una misma propuesta.

La primera edición dejó además un dato alentador: el 97% de los participantes valoró positivamente la experiencia. A partir de ese resultado, la organización se propone duplicar la convocatoria en esta segunda edición, con especial expectativa en la participación regional.

Con el trabajo conjunto de la Intendencia de Maldonado y las autorizaciones correspondientes, Nadá en Punta busca consolidarse como una cita de apertura de temporada y como una herramienta de promoción del destino a través del deporte.

DETALLES

"Nada en Punta 2026 11, 12 y 13 de diciembre Playa Mansa – Parada 3 – Punta del Este 500 m | 2 km | 5 km

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