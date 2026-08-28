Solanas: de sus orígenes como tiempo compartido a su nueva inversión de US$ 30 millones y la incorporación de robots

Alejandro D’Elía nació en Pueblo Obrero, Piriápolis, hace 53 años. Es padre de dos hijos y hace más de tres décadas que integra Grupo Solanas, donde hoy es gerente general. Estudió marketing en la Universidad de la Empresa y hotelería en el Instituto Turístico Hotelero del Uruguay. Sostiene que, si bien es importante apostar a la tecnología en el turismo —de hecho, Solanas incorporará robots para distintas tareas—, los huéspedes aún valoran el trato humano. Además de administrar una firma con negocios en hotelería y real estate y que prevé invertir US$ 30 millones en un colegio y un centro comercial, entre otros proyectos, preside la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay y es directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este.

-En 2026 Solanas cumple 50 años de trayectoria. ¿Cómo se ha transformado de un resort a un ecosistema de servicios turísticos?

-Solanas fue un sueño hecho realidad de César Raúl Mochón, que tuvo la visión de comprar este campo, y de sus dos hijos, Daniel y Gustavo. En 1983 abrió como un tiempo compartido con ocho cabañas, con un club house, piscina y cancha de tenis. Hasta el año 2000 hubo un auge de esta modalidad, pero las distintas crisis económicas de la región llevaron a que nos transformáramos. En 1996 se lanzó Solanas Forest Resort y de tiempo compartido pasamos netamente a hotelería. En 2005 abrió Green Park, que hoy cuenta con 16 edificios. Después nos dimos cuenta de que con eso solo no alcanzaba, porque (el negocio) estaba muy estacionalizado, entonces empezamos a invertir en eventos y congresos. Iniciamos con una carpa y luego hicimos el centro de convenciones en 2007. Más adelante, empezamos a hacer desarrollos inmobiliarios. Pasó el tiempo, entendimos que necesitábamos un amenity importante, y en 2016 surgió Crystal Beach, la única laguna artificial en un emprendimiento turístico en Uruguay. Sumamos también Crystal View y el barrio privado Design Village. Hoy, el huésped tiene la posibilidad de tener su playa privada dentro del hotel o de cruzar la ruta y tener la playa como todo el mundo. La pandemia fue clave y representó un antes y un después, porque hubo un cambio en la experiencia del turista. Teníamos pensado desarrollar un complejo deportivo y no lo pudimos hacer, pero luego de la pandemia sí pudimos. Nos especializamos: creamos Solanas Sports, que incluye canchas certificadas por FIFA, pádel y un arenero para deportes de playa, y comenzamos a traer equipos deportivos profesionales como River de Argentina, Vasco da Gama de Brasil, Barcelona Sub-20, Peñarol, Nacional, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Eran equipos de la región y de fuera de ella que venían a hacer la pretemporada. Entendimos que (la diversificación) nos da la posibilidad de apostar a un turismo de todo el año, que es nuestro objetivo como complejo turístico.

-¿Qué proyectos están impulsando actualmente?

-Para el último emprendimiento que estamos desarrollando, un nuevo supermercado y un centro comercial abierto, hicimos una alianza estratégica con Tienda Inglesa. En diciembre de 2025, Tienda Inglesa abrió el primer Smart 24 horas dentro del complejo Solanas y fue un éxito. No tiene personal ni cajero, se ingresa con identificación facial y se paga con tarjeta de crédito. Como desarrolladores inmobiliarios, entendíamos que era importante tener residentes permanentes en nuestro complejo, y ahí surgió el segundo proyecto en el que estamos trabajando: un colegio. Porque lo primero en lo que se fija la gente al buscar un lugar donde vivir es en la educación de sus hijos. Antes de la pandemia tuvimos conversaciones con un colegio argentino, pero Argentina tuvo cambios en su economía y no se pudo hacer. Y surgió la posibilidad de Areteia Solanas School. Hicimos una sinergia con Areteia, un colegio muy bueno de la Costa de Oro, y ya tenemos el acuerdo.

Render del centro comercial que construirá Solanas. Gentileza: Grupo Solanas

-¿Cuándo comenzarán las obras del colegio?

-Tenemos previsto que sea entre julio y agosto de 2027, y la apertura en marzo de 2028. Tendremos propuestas de jardín, desde los dos años, primaria y secundaria. Entendemos que es un factor fundamental que Areteia se instale en Solanas, porque la educación es clave. La entrada del colegio va a ser por Ruta Interbalnearia y estará ubicado junto al complejo deportivo, porque Areteia se parece mucho a Solanas: apostamos mucho al deporte. La idea es potenciar el complejo deportivo con el colegio. En la otra punta, hacia Punta del Este, se instalarán Tienda Inglesa y otros servicios que estamos desarrollando. Queremos hacer un centro comercial abierto de 3.000 metros cuadrados (m2) que dé diferentes servicios. Habrá más de 20 locales comerciales, que irán desde los 40 m2 a los 200 m2, y tendrá entrada por la Ruta Interbalnearia y también desde el interior del resort, porque hoy la diferencia está en la experiencia y en el servicio que le podamos dar al residente permanente o al huésped. En Punta Ballena estamos viendo un crecimiento natural, la gente cada vez más está mirando con muy buenos ojos invertir o venir a vivir a esta zona, y estamos acompañando ese crecimiento. También estamos ampliando las áreas residenciales con el proyecto de un tercer bloque de apartamentos de Crystal View y con Solanas Village 2, que está en curso y ya tiene más de 110 casas construidas. Además, tenemos Design Village, un barrio privado de 250 lotes que actualmente tiene más de 80 casas construidas.

-¿Cuánto invertirán en esos desarrollos?

-Con el colegio, el tercer Crystal View y el centro comercial, proyectamos invertir US$ 30 millones en los próximos años.

-¿Cuántas familias viven permanentemente en Solanas?

-La cantidad de familias viene creciendo un montón. Hasta 2019 tendríamos unas 11 familias viviendo de forma permanente; el resto era gente que venía en verano o muchos inversores argentinos o uruguayos que compraban y venían el fin de semana. Hoy me animo a decir que hay 130 familias con residencia permanente en Solanas, entre el barrio privado, los edificios y las casas particulares.

-¿A qué tipo de público atiende el complejo actualmente?

-Solanas era muy dependiente del público de Argentina, como ha pasado siempre con Punta del Este. Durante la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, tuvimos que salir a promocionar el turismo interno. No podíamos tener el complejo cerrado un año y medio. Tuvimos la posibilidad de seguir trabajando porque uno de los pocos gobiernos de la región, como fue el nuestro, dio la libertad de que la gente pudiera circular. Con protocolos, hicimos mucha promoción y apostamos al turismo interno. El público local conoció Solanas y eso fue muy positivo. Hoy el uruguayo es un gran cliente. Las estadísticas dicen que, a nivel anual, en Uruguay el 50% del turismo es interno, aunque Argentina sigue siendo el cliente número uno y Brasil viene creciendo.

-¿Con qué tecnología trabaja Solanas y qué herramientas prevé incorporar?

-Venimos trabajando desde hace más de dos años con los referentes de los distintos sectores de la compañía para incorporar tecnología e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de tener mejores resultados, mejor información y más rapidez para mejorar la gestión. Este año viajé con uno de los directores, Daniel Mochón, a la Feria de Cantón, en China, para ver tecnología y movilidad eléctrica para el resort, e invertimos medio millón de dólares. La idea es facilitar la movilidad de los huéspedes y empleados, porque las distancias son muy largas dentro de Solanas. Uruguay es muy costoso y no podemos descuidar que vendemos servicios que hoy son de exportación. Vendemos en dólares y los costos operativos los tenemos en pesos y el combustible es muy caro. Por eso tratamos de invertir en energía limpia para que los costos sean más viables y se pueda tener un mejor servicio. También acompañamos el servicio con tecnología, siempre destacando que no suplanta los recursos humanos, sino que sirve para mejorar la gestión. Vamos a incorporar drones para lavar vidrios en altura e hidrolavar las tejas, para darle más seguridad a los empleados. Queríamos innovar en el servicio de bienvenida al hotel y para eso incorporaremos robots que interactúen con los huéspedes y los ayuden, por ejemplo, con el check-in web. Hoy en día, más del 60% de las reservas se originan en canales digitales y móviles, y el 73% de los viajeros prefiere resolver el check-in desde el celular antes de llegar. Además, para el centro de convenciones, donde se realizan todo el año eventos, congresos, bodas y cumpleaños, habrá un robot anfitrión para quienes contraten el servicio del centro, que dará una bienvenida personalizada. Esa innovación es un servicio más para que el cliente pueda tener información luego del evento de la gente que participó. El objetivo es acompañar la innovación de la industria turística para mejorar el servicio y dar mejores experiencias. También compramos perros robots para ayudar con la seguridad y robots de limpieza para el centro de convenciones, que tienen ocho horas de autonomía y limpian 10.000 m2. Optimizamos recursos con la tecnología, pero siempre se precisa un operario que monitoree.

-¿Cómo unen las soluciones tecnológicas con los recursos humanos para que el equipo se potencie al brindar servicios a los huéspedes?

-Soy un convencido de que debo incorporar tecnología para tener mejores resultados, información más rápida y ayuda en la gestión. Pero la industria turística siempre va a necesitar de los recursos humanos. Sería un error pensar que la tecnología va a sustituir a las personas en hotelería. Si bien la tecnología me va a ayudar, siempre la atención personalizada es mejor. Tenemos que ser razonables y no perder el servicio. Soy un obsesivo del servicio y la calidad. Hoy, los huéspedes te eligen por la experiencia, y entendemos que al tener el complemento entre la tecnología y los recursos humanos eficientes y capacitados, la experiencia va a ser mejor.

-¿Cuándo empezarán a implementar estas nuevas tecnologías en Solanas?

-Llegarían a partir de octubre (desde China). Ahora tenemos al departamento de sistemas y un analista capacitándose con los técnicos allá. Venimos ganando tiempo.

Alejandro D'elia, gerente general de Grupo Solanas. Ricardo Figueredo

«La gente está viendo esta zona con muy buenos ojos»

-¿Cuál es la unidad de negocio más rentable y con mayor potencial de crecimiento?

-Fue cambiando. En su momento fue el desarrollo inmobiliario. Hoy, con los altos costos que tenemos, se nos ha hecho más difícil. La hotelería ha mermado mucho, por eso tratamos de mantener un proyecto integral. Tenemos un equipo de 400 personas trabajando en baja temporada y más de 1.000 colaboradores propios e indirectos en verano. Este año frenamos y no estamos construyendo, pero en su momento el desarrollo inmobiliario fue importante. Apostamos a ver el conjunto.

-¿Qué tipo de inversor está atrayendo Solanas?

-No hay un nicho específico. Considero que hemos sido pioneros en la zona de Punta Ballena y Solanas, donde otros actores también están invirtiendo. Siento que estamos volviendo a la época en la que la playa de la Rinconada, en Punta Ballena, era muy famosa. La gente está viendo la zona con muy buenos ojos. Tenemos el aeropuerto a cinco minutos, más servicios y propuestas, y eso hace que la zona sea más atractiva y que la gente no mire tanto hacia José Ignacio, por ejemplo, sino un poquito más para este lado.